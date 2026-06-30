Daniela Reyes: «Quiero que los jóvenes sepan que su valor jamás podrá medirse por un algoritmo»

La influencer y candidata al Miss Universe Cuba 2026 Daniela Reyes publicó un reel en Instagram en el que compartió un mensaje dirigido a las nuevas generaciones sobre la autenticidad y los peligros de la cultura del filtro digital, acumulando miles de likes y cientos de comentarios.

En el video, la creadora de contenido cubana radicada en Miami reflexiona sobre el impacto psicológico de las redes sociales en los jóvenes y traza un paralelo con su propia historia de vida, desde sus raíces artísticas en Cuba hasta su trayectoria como actriz, presentadora y figura digital.

«Desde muy pequeña entendí que el arte puede transformar vidas. Mi madre siendo bailarina de ballet clásico siempre fue una inspiración para mí y ella desde que era una niña me inculcó que en el escenario no se trata de quien recibe los aplausos, se trata de quien logra inspirar a otros», afirmó Daniela en el reel.

Esa filosofía, según explicó, guió cada etapa de su carrera hasta llegar a las plataformas digitales, donde hoy suma más de un millón de seguidores en Instagram.

El núcleo del mensaje apunta directamente a la presión que ejercen las redes sociales sobre la identidad de los jóvenes: «Vivimos en una generación que compara su vida con imágenes perfectas, con filtros, con números y con la aprobación de desconocidos».

«Las redes sociales no son la vida real, son una plataforma poderosa para compartir tu talento, crear oportunidades y construir sueños, pero nunca deberían definir nuestra identidad», agregó.

Daniela también reivindicó su origen cubano como parte central de su propuesta ante el certamen: «Hoy represento a Cuba, una tierra de artistas, de personas resilientes que han aprendido a convertir la adversidad en esperanza. Llevo conmigo esa fuerza, esa creatividad y la convicción de que la autenticidad siempre tendrá más valor que la perfección».

«Si un legado quiero dejar al universo, es que cada joven recuerde que no necesita un filtro para tener la mejor versión de sí mismo. Porque cuando descubres quién eres y utilizas tu voz, el real impacto trasciende cualquier pantalla», concluyó Daniela en el video.

La candidata número 20 del certamen es actualmente la favorita indiscutible del Miss Universe Cuba según el ranking de Missosology Cuba, donde lidera con 16,600 interacciones, más del doble que la segunda aspirante, Mia Dio, con 6,500.

Nacida en Cuba, Daniela aprendió inglés de forma completamente autodidacta en la isla, viendo videos y practicando sin clases formales, una habilidad que ha destacado durante el proceso del certamen.

El reel está etiquetado con las cuentas de @missuniversecuba y @lusmairynfiguera, la preparadora venezolana del certamen con 18 años de experiencia en medios, encargada de la formación de las 22 aspirantes seleccionadas de entre más de 100 participantes en el casting presencial del pasado abril en Miami.

La final del Miss Universe Cuba 2026 está programada para el 12 de agosto en Miami, y la ganadora representará a Cuba en el certamen internacional de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.