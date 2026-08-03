«Dicen que no pertenezco aquí»: Representante de Hialeah en Miss Universe Cuba responde a críticas por su físico

Eneisy Rodríguez, la representante de Hialeah en Miss Universe Cuba 2026, publicó un emotivo texto bilingüe en su cuenta de Instagram @erod_29 en el que denunció haber recibido acoso cibernético y críticas a su apariencia física durante su participación en el certamen, y respondió con una lección de empatía que conquistó a miles de personas.

La joven, profesora de medios audiovisuales, actriz y bailarina, contó que los comentarios negativos comenzaron desde el primer día de su camino en el concurso y se fueron intensificando con el paso de las semanas.

«Leer comentarios diciendo que no pertenezco aquí, ver críticas sobre mi apariencia y experimentar comentarios sobre mi cuerpo ha sido doloroso», escribió con una honestidad que pocos se atreven a mostrar en público.

Lejos de guardar silencio, Eneisy eligió alzar la voz con una razón muy clara: «Quise hablar sobre esto, no porque quiera darle más atención a la negatividad, sino porque me hice una promesa a mí misma de siempre mantenerme fiel a quien soy y a los valores que represento».

Como maestra, su mensaje tiene un peso especial. «Todos los días les enseño a mis estudiantes a elegir la bondad, a practicar la empatía y a recordar que las palabras tienen poder. Esas enseñanzas no terminan en el salón de clases. También importan, y mucho, en el mundo digital», señaló.

El corazón de su escrito fue un recordatorio poderoso y necesario: «No existe una sola definición de belleza. Toda mujer merece sentirse cómoda en su propia piel, ocupar su espacio y perseguir sus sueños sin miedo a ser juzgada por simplemente ser ella misma».

La publicación acumuló más de 387 «me gusta» y 130 comentarios de apoyo. Entre ellos, el de sus compañeras de certamen, como Daniela Reyes (@danielareyesofficial) que le dejó el siguiente mensaje: «Qué orgullo ver mujeres que convierten los momentos difíciles en un mensaje de amor. Sigue brillando con la misma fuerza y autenticidad».

Eneisy también respondió a sus seguidores con gratitud: «Este camino me ha recordado que, aunque la negatividad puede ser ruidosa, el amor, la compasión y la comunidad son mucho más fuertes».

Y el certamen le devolvió el cariño de la manera más bonita: sus propias compañeras de competencia la eligieron ganadora de una dinámica especial por votación interna, reconociendo su actitud, compromiso, energía y compañerismo. Una de ellas explicó su voto así: «Yo sé lo mucho que se esfuerza por llegar aquí a clase a tiempo todos los días, entonces para mí ella se lo merece».

Eneisy es además la primera representante de Hialeah en la historia de Miss Universe Cuba, un hecho con carga simbólica especial: la ciudad celebra en 2026 el centenario de su fundación y es uno de los enclaves cubanos más importantes de Estados Unidos.

La gran final de Miss Universe Cuba 2026 está programada para el 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, Miami, donde la ganadora obtendrá el derecho de representar a Cuba en Miss Universe 2026, previsto para noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Esta edición del certamen no ha estado exenta de polémicas en redes sociales, con otras candidatas que también han denunciado ataques digitales. Pero Eneisy eligió responder de la única manera que conoce: «La bondad nunca está de más. Todos tenemos la elección de apoyarnos unos a otros en lugar de derribarnos. Espero que elijamos la empatía con más frecuencia, porque nuestras palabras tienen mucho más peso del que a veces nos damos cuenta».