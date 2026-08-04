¿La próxima Miss Universe Cuba? El antes y después de Daniela Reyes que conquista a todos: «Ha sido disciplina»

Un video que circula en Instagram está haciendo hablar a todos los seguidores de Daniela Reyes: la cuenta de fans @lareyes.cuba publicó una comparación entre su imagen actual —desfilando con un vestido de lentejuelas— y cómo lucía hace unos años, cuando participó en el popular programa humorístico cubano Vivir del Cuento.

La diferencia es notable. Daniela aparece hoy considerablemente más delgada y estilizada, resultado de años de disciplina en el deporte y la alimentación que ella misma ha reconocido como un proceso exigente y transformador.

La propia Daniela reaccionó al video en los comentarios con un mensaje cargado de emoción: «Ha sido un proceso de mucha disciplina y constancia, qué lindo ver videos así que me recuerdan todo el camino que he recorrido. Los amo, gracias por tanto».

Pero fue en sus historias de Instagram donde fue más allá de lo físico y dejó una reflexión que sus seguidores no tardaron en aplaudir: «A simple vista parece un cambio físico. Pero lo más grande ha sido todo lo que nadie ve... la disciplina, la mentalidad, los hábitos, las renuncias y el carácter que este proceso ha forjado. Porque los grandes resultados empiezan mucho antes de verse por fuera».

La cuenta de fans lo resumió a su manera con una frase directa: «Si no vas a girar 360° de esta manera... mejor ahórrate la vuelta. Se llama EVOLUCIÓN, TRABAJO, DISCIPLINA, GANAS Y EMPEÑO».

Los comentarios no se hicieron esperar. «Siempre bella pero flaca es flaca, OMG qué hermosa», escribió una usuaria. Otra fue más contundente: «Ella nació para esto, señores, con ustedes la próxima Miss Universe Cuba».

El momento no podría ser más oportuno. Daniela Reyes es candidata oficial a Miss Universe Cuba 2026, representando a Pinar del Río, y se ha consolidado como la gran favorita del público desde que arrancó el certamen.

Nacida en Cuba el 26 de octubre de 1997 y radicada en Miami, la joven ha sido siempre transparente con su audiencia sobre su evolución.

Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram y la final de Miss Universe Cuba 2026 a la vuelta de la esquina —prevista para este mes de agosto en Miami—, Daniela llega en su mejor momento. La ganadora representará a Cuba en Miss Universe 2026 en Puerto Rico en noviembre, y muchos ya tienen claro a quién quieren ver con la corona. ¿Será Daniela Reyes?