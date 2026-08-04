¿La próxima Miss Universe Cuba? El antes y después de Daniela Reyes que conquista a todos: «Ha sido disciplina»

Un video que circula en Instagram está haciendo hablar a todos los seguidores de Daniela Reyes: la cuenta de fans @lareyes.cuba publicó una comparación entre su imagen actual —desfilando con un vestido de lentejuelas— y cómo lucía hace unos años, cuando participó en el popular programa humorístico cubano Vivir del Cuento.
La diferencia es notable. Daniela aparece hoy considerablemente más delgada y estilizada, resultado de años de disciplina en el deporte y la alimentación que ella misma ha reconocido como un proceso exigente y transformador.
La propia Daniela reaccionó al video en los comentarios con un mensaje cargado de emoción: «Ha sido un proceso de mucha disciplina y constancia, qué lindo ver videos así que me recuerdan todo el camino que he recorrido. Los amo, gracias por tanto».
Pero fue en sus historias de Instagram donde fue más allá de lo físico y dejó una reflexión que sus seguidores no tardaron en aplaudir: «A simple vista parece un cambio físico. Pero lo más grande ha sido todo lo que nadie ve... la disciplina, la mentalidad, los hábitos, las renuncias y el carácter que este proceso ha forjado. Porque los grandes resultados empiezan mucho antes de verse por fuera».
La cuenta de fans lo resumió a su manera con una frase directa: «Si no vas a girar 360° de esta manera... mejor ahórrate la vuelta. Se llama EVOLUCIÓN, TRABAJO, DISCIPLINA, GANAS Y EMPEÑO».
Los comentarios no se hicieron esperar. «Siempre bella pero flaca es flaca, OMG qué hermosa», escribió una usuaria. Otra fue más contundente: «Ella nació para esto, señores, con ustedes la próxima Miss Universe Cuba».
El momento no podría ser más oportuno. Daniela Reyes es candidata oficial a Miss Universe Cuba 2026, representando a Pinar del Río, y se ha consolidado como la gran favorita del público desde que arrancó el certamen.
Nacida en Cuba el 26 de octubre de 1997 y radicada en Miami, la joven ha sido siempre transparente con su audiencia sobre su evolución.
Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram y la final de Miss Universe Cuba 2026 a la vuelta de la esquina —prevista para este mes de agosto en Miami—, Daniela llega en su mejor momento. La ganadora representará a Cuba en Miss Universe 2026 en Puerto Rico en noviembre, y muchos ya tienen claro a quién quieren ver con la corona. ¿Será Daniela Reyes?
Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes y su camino a Miss Universe Cuba 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Daniela Reyes y por qué es conocida?
Daniela Reyes es una influencer y modelo cubana radicada en Miami, conocida por su participación en Miss Universe Cuba 2026 y su presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida.
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¿Cómo ha sido la transformación física y personal de Daniela Reyes?
Daniela Reyes ha experimentado una notable transformación física y personal, convirtiéndose en una figura estilizada y segura gracias a años de disciplina en el deporte y la alimentación. Ha destacado que, más allá de los cambios físicos, su evolución ha sido un proceso de mentalidad, hábitos y carácter, lo que ha forjado su camino hacia el éxito actual.
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¿Qué logros ha obtenido Daniela Reyes en el certamen de Miss Universe Cuba 2026?
Daniela Reyes ha sido una de las candidatas más destacadas en Miss Universe Cuba 2026, siendo la favorita del público y ganando el People's Choice Award, lo que le valió un cheque de $5,000. Encabeza el ranking de Missosology Cuba con 16,600 interacciones, lo que demuestra su popularidad y apoyo entre los seguidores.
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¿Qué impacto ha tenido Daniela Reyes en las redes sociales?
Daniela Reyes ha logrado un gran impacto en las redes sociales, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram. Su contenido, que abarca desde moda hasta reflexiones personales, ha resonado con una amplia audiencia y ha contribuido a su consolidación como una de las influencers cubanas más seguidas.
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¿Cómo ha influido su origen cubano en su participación en Miss Universe Cuba?
Daniela Reyes ha enfatizado su origen cubano como una parte central de su identidad y propuesta en Miss Universe Cuba, destacando la resiliencia y creatividad de su tierra natal. Este enfoque ha sido una de las razones por las que muchos la consideran una representante ideal de la diáspora cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.