Cubana cuenta la odisea que vivió hasta llegar a EE.UU.: 13 países y cuatro intentos

Una cubana que publica en TikTok bajo el nombre @50tonadefuego compartió el lunes el relato de su travesía migratoria desde Cuba hasta Estados Unidos, un recorrido que comenzó en 2016 y la llevó a cruzar 13 países en condiciones extremas antes de poder entregarse a las autoridades de inmigración estadounidenses.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, la mujer explica que su punto de partida fue Guyana Francesa, destino habitual para los migrantes cubanos de aquella época. «Yo salí por Guyana Francesa, porque era por donde uno podía salir en ese tiempo, en el dos mil dieciséis», relata.

Tras cuatro días en ese territorio, viajó a Brasil, donde trabajó en un hotel durante aproximadamente un año para ahorrar dinero y continuar el camino.

Desde Brasil se trasladó a Perú, donde combinó el trabajo en un restaurante con la venta de papas rellenas desde los altos de un mercado. «Me puse a hacer papas rellenas y empecé a vender papas rellenas y con eso reuní una platica», cuenta. Fue precisamente durante su estancia en Perú cuando el gobierno de Barack Obama y el régimen de Raúl Castro eliminaron la política de pies secos, pies mojados el 12 de enero de 2017, un cambio que alteró radicalmente las condiciones para miles de cubanos en ruta y provocó una caída del 71% en las llegadas de balseros ese mismo año.

De Perú pasó por Ecuador —«un frío terrible», recuerda— sin detenerse, y llegó a Colombia, donde enfrentó uno de los tramos más duros del recorrido. Intentó cruzar hacia Panamá en cuatro ocasiones: las tres primeras fue detenida y devuelta. «Tres veces me cogieron en Panamá y tres veces me regresaron para Colombia. La cuarta vez fue que yo vine a coronar», dice.

Una vez superado el Tapón del Darién, recorrió Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta llegar a México, donde obtuvo un salvoconducto de tránsito que le permitió viajar en autobús hasta la frontera con Estados Unidos. Ese documento, válido por 20 días, no autoriza trabajar y está diseñado para que los migrantes cubanos puedan desplazarse hacia el norte y solicitar asilo.

Al llegar a la frontera, cruzó por una «ruleta» pagando 25 centavos y se entregó voluntariamente a las autoridades de inmigración. Fue trasladada a un reclusorio migratorio, donde permaneció 18 días. Durante ese tiempo, su solicitud de entrevista de miedo creíble —primer paso del proceso de asilo— fue aprobada. «El cubano no tiene que decir mentiras ni tiene que decir nada, sencillamente decir la vida que ha vivido en Cuba para que ustedes le aprueben el creíble right now», afirma.

Sin embargo, no pudo salir del reclusorio de inmediato. En Colombia había sido asaltada y le robaron todos sus documentos, por lo que tuvo que solicitar desde la prisión una inscripción de nacimiento a Cuba para acreditar su identidad.

La protagonista anunció que contará el resto de la historia en un segundo video, pero resumió su experiencia con una frase que condensa todo el peso del viaje: «¡Qué fácil no fue!»

Testimonios como el de esta cubana se suman a los de otros migrantes que han narrado sus travesías a través de selvas, fronteras y centros de detención para alcanzar territorio estadounidense, reflejo de las condiciones que empujan a miles de cubanos a abandonar la isla cada año.