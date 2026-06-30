Tatúa por error a un cubano la bandera de Puerto Rico en vez de la de Cuba: Esto pasó

Un tatuador de Santo Domingo, República Dominicana, se convirtió en protagonista involuntario de un video viral tras descubrir, con el trabajo ya muy avanzado, que había tatuado la bandera de Puerto Rico en la piel de un cliente cubano que quería la de su país.

El clip, publicado el 19 de junio por el estudio Black Star Tattoos Studio en Instagram, acumuló más de 156,000 likes y casi 7,000 comentarios en pocos días. En él, el artista explica con evidente incomodidad cómo ocurrió el malentendido.

«Él me pidió la bandera de Cuba pero me trajo una foto de la bandera de Puerto Rico. Entiende, entonces él no me había dicho que era cubano», relata el tatuador en el video.

El artista insiste en que no actuó por descuido: le consultó al cliente en dos ocasiones antes de comenzar. «Le pregunté dos veces, le pregunté dos veces: ¿seguro que esa es la bandera? Ahora la busco y mira, bobo», dice en el clip, dejando claro que siguió la referencia fotográfica que el propio cliente llevó al estudio.

Cuando el error salió a la luz, el tatuaje ya estaba demasiado avanzado para detenerlo. La corrección, además, presenta una dificultad adicional. «En piel oscura es un poquito más incómodo, pero lo que podemos hacer es un cover up aquí y ahí abajo te hacemos la de Cuba», propuso el tatuador como solución.

El estudio prometió mostrar el resultado de esa corrección aproximadamente un mes después de publicado el video original.

La confusión entre ambas banderas tiene una explicación histórica. Las enseñas de Cuba y Puerto Rico son casi idénticas en diseño: comparten tres franjas horizontales, dos franjas blancas y un triángulo equilátero a la izquierda con una estrella blanca de cinco puntas. La única diferencia es la inversión de colores: Cuba luce franjas azules y triángulo rojo, mientras que Puerto Rico tiene franjas rojas y triángulo azul.

Esa similitud no es casual. La bandera puertorriqueña fue diseñada en 1892 por el Comité Revolucionario de Puerto Rico como inversión deliberada de la cubana, en señal de solidaridad entre ambos movimientos independentistas contra España. La poetisa Lola Rodríguez de Tió lo resumió en un verso que se hizo célebre: «Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas».

El video desató un amplio debate en redes sociales sobre quién carga con la responsabilidad en este tipo de situaciones: el cliente que entregó la foto equivocada o el tatuador que no verificó la referencia. Ante esa pregunta, el artista fue directo: «Yo no, él me trajo esa foto».

Entre los comentarios del clip, uno resumió el sentir de muchos: «¿Es otro cobro ahí? Hay que pagarlo el cobro».