Cubano enfrenta más de 20 cargos por robos en concesionario de autos en Miami-Dade; buscan a segundo sospechoso

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Josmanny Alexis Valdez, un cubano residente en Homestead, fue arrestado este lunes y enfrenta más de 20 cargos por delitos graves tras ser vinculado a dos series de robos en un concesionario de autos en el área de Kendall, Miami-Dade, de los que sustrajo costosos sistemas de infoentretenimiento y causó daños por miles de dólares, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Según informes de arresto, Valdez, de 25 años, está involucrado en dos investigaciones distintas por múltiples robos en el concesionario Kendall Dodge, junto a un segundo sospechoso identificado como Celestino Ayala Jr., de la misma edad, quien se encuentra prófugo.

La primera serie de robos fue descubierta el 15 de mayo, cuando el gerente de servicio del negocio denunció a la policía el hurto de 18 sistemas de infoentretenimiento de camionetas Dodge Ram —modelos 2019 al 2026— pertenecientes a 14 clientes distintos.

Los investigadores indicaron que Valdez y Ayala abrieron un agujero en la cerca de malla metálica para ingresar al lote de vehículos usados donde se guardaban autos de clientes mientras esperaban servicio, y poder acceder a las Dodge Ram.

Una vez dentro, los dos hombres extrajeron los sistemas de infoentretenimiento de las camionetas y «cortaron el mazo de cables» que conecta la pantalla a cada vehículo, provocándoles daños permanentes.

Cada sistema tenía un valor estimado de $5,314, mientras que los daños causados a cada vehículo ascendían a aproximadamente $1,087.

Los detectives rastrearon los artículos robados en Facebook Marketplace, donde hallaron publicaciones bajo los perfiles «Gio Valdez», «Josmanny Valdes» y «Laylowjr Ayala», todos con las mismas fotografías.

El 28 de mayo, un detective encubierto concertó la compra de dos de los sistemas por $500 en una «operación de compra y arresto». Los sospechosos fueron observados extrayendo los equipos de una camioneta Ford azul antes de dirigirse a Dolphin Mall para cerrar la transacción.

Una orden de registro ejecutada posteriormente en el vehículo confirmó la presencia de pantallas y módulos de radio adicionales robados del concesionario, y los investigadores reunieron evidencia de vigilancia que demostraba que los sospechosos estuvieron en el área del concesionario Dodge en múltiples fechas.

Un segundo informe de arresto vincula a Valdez con robos adicionales en vehículos de Rocco's Custom y Kendall Dodge, siguiendo el mismo método de entrada y sustracción de piezas.

En el primer caso, Valdez enfrenta cinco cargos por robo en vehículo ocupado, cinco por hurto mayor de más de $3,000 actuando con otras personas, cinco por daños criminales superiores a $1,000 y un cargo por robo en un inmueble ocupado. En el segundo caso, acumula dos cargos adicionales por cada uno de los tres primeros delitos.

Este martes, Valdez permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $168,000. Varios de sus casos tienen además una retención Nebbia, mecanismo legal de Florida que exige al detenido demostrar que el dinero para pagar la fianza proviene de una fuente legítima antes de poder ser liberado.

Ayala permanece prófugo. Las autoridades solicitaron a quien tenga información sobre su paradero que llame a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

No es la primera vez que cubanos residentes en el sur de Florida enfrentan acusaciones por robos vinculados a concesionarios de autos en Miami-Dade, una modalidad delictiva que las autoridades han combatido con operaciones encubiertas ante el auge del mercado ilegal de piezas en plataformas digitales.