Dos hombres arrestados por robar más de $27,000 en equipaje del Aeropuerto Internacional de Miami

David Williams, de 44 años, y Alexander Oscar, de 46, fueron detenidos este jueves por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acusados de robar más de $27,000 en equipaje de las bandas de reclamo del Aeropuerto Internacional de Miami durante el mes de abril.

Según el informe de la Oficina del Sheriff, al que tuvo acceso el medio Local 10 News, cámaras de vigilancia captaron a Williams y Oscar entrando al aeropuerto por el área de llegadas en la acera en múltiples ocasiones, avanzando directamente hacia las bandas de equipaje, retirando maletas y saliendo de la terminal para abordar vehículos que los esperaban afuera.

En uno de los incidentes documentados, la pareja sustrajo equipaje valorado en $6,305 del carrusel 26. En un segundo caso en ese mismo carrusel, el botín ascendió a aproximadamente $4,000.

Las investigaciones también señalan que Williams fue captado individualmente en varios otros incidentes, retirando maletas de los carruseles 22, 23 y 25 del aeropuerto.

El valor total de los bienes robados en todos los casos combinados fue de $27,205, según los registros del caso.

Williams enfrenta seis cargos de hurto mayor en tercer grado, mientras que Oscar responde a dos cargos por el mismo delito. Los registros carcelarios también revelan que Williams tenía un arresto previo por robo a mano armada con arma mortal en un caso no relacionado.

Este viernes, ambos permanecían recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. La fianza de Williams quedó fijada en $20,000 y la de Oscar en $7,500.

En el formulario oficial de arresto la nacionalidad de ambos acusados aparece registrada como «africana».

El caso se suma a una serie de robos de equipaje en MIA que han encendido las alarmas sobre la seguridad interna del aeropuerto.

Captura de pantalla / Miami-Dade Clerk

En diciembre de 2025, un ladrón serial fue arrestado en el aeropuerto de Miami durante la temporada navideña; el sospechoso llevaba las maletas a los baños del terminal para extraer objetos de valor antes de abandonarlas.

Ese mismo día fue detenido un empleado del aeropuerto acusado de aprovechar su acceso a zonas restringidas para cometer robos similares.

El modus operandi de Williams y Oscar —ingresar sin ser pasajeros, seleccionar maletas de las bandas y huir en vehículos de apoyo— es el mismo patrón que las autoridades han identificado en casos anteriores, lo que apunta a una modalidad delictiva organizada que persiste en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.