¡Insólito! Empleada de correos del sur de Florida acusada de robar y cobrar un billete de lotería premiado

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en el sur de Florida fue arrestada tras ser acusada de robar un billete ganador de la Lotería del estado que viajaba por correo y cobrarlo ella misma, según informó la prensa local.

Lekaysha Lockhart, de 28 años y residente en Hollywood, en el condado de Broward, fue detenida tras una investigación conjunta de la División de Seguridad de la Lotería de Florida y la Oficina del Inspector General del USPS.

Los cargos en su contra incluyen robo mayor, tráfico de propiedad robada, robo menor, dos cargos por uso ilegal de dispositivo de comunicación para facilitar un delito grave, presentación de una reclamación falsa y obtención de correo mediante fraude o engaño.

Dado que los presuntos delitos ocurrieron en más de un circuito judicial, los casos serán procesados por separado.

¿Cómo ocurrió el robo?

Todo comenzó el 15 de junio, cuando una jugadora descubrió en un Publix de Tampa que su billete del juego Pick 4 era ganador por $2,600.

Como los minoristas en Florida no pueden pagar premios superiores a $600, ese mismo día la mujer envió el billete por correo a un familiar en el sur de Florida para que lo cobrara en una oficina de la Lotería.

Sin embargo, el billete nunca llegó a su destino.

Un inspector de la Lotería de Florida rastreó el documento y determinó que había sido cobrado el 19 de junio en la Oficina del Distrito de Miami Lakes.

La persona que presentó el billete fue identificada como Lockhart, cartera activa del USPS.

Tras su arresto, la acusada admitió ante los investigadores haber tomado el billete de la correspondencia que manejaba en su ruta, y haberlo cobrado ella misma.

Lockhart sigue en nómina del USPS

Según informó CBS News, Lockhart fue contratada por el USPS en 2025, continúa figurando como empleada de la agencia, pero se encuentra actualmente fuera de servicio.

El caso fue coordinado entre la Lotería de Florida, la Oficina del Inspector General del USPS y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

El Director de Seguridad de la Lotería de Florida, Loren Lowers, confirmó el valor del billete en cuestión. «Este billete valía $2,600», aseveró.

Robo de correo, un problema recurrente en el sur de Florida

El robo de correo postal es un delito federal en Estados Unidos, y los empleados del USPS están sujetos a investigaciones por parte de la Oficina del Inspector General, que tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos por personal postal.

El sur de Florida ha registrado casos similares en los últimos años.

En abril de 2026, una pareja de cubanos fue arrestada acusada de robo de correo en casas; mientras que en enero de 2024 otra pareja de Miami fue detenida por robar en buzones de correo.

El caso de Lockhart resulta especialmente llamativo porque la acusada era una empleada activa que robó directamente de la correspondencia bajo su custodia.

La respuesta de la Lotería de Florida

El Secretario de la Lotería de Florida, Reginald D. Dixon, emitió un comunicado en el que valoró el trabajo de las agencias involucradas en la resolución del caso.

«Nuestros jugadores merecen la confianza de que cada premio de la Lotería está protegido mediante sólidas medidas de seguridad y una supervisión diligente», declaró Dixon.

«Felicito a nuestra División de Seguridad por su destacada labor investigativa y agradezco a nuestros socios de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward por su colaboración para proteger la integridad de los juegos de la Lotería de Florida», añadió.

La Lotería de Florida permite reclamar premios de hasta $250,000 por correo postal, modalidad que, aunque conveniente, traslada al jugador el riesgo del envío, según advierte la propia agencia en sus normas de reclamación.