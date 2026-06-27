Presentan libro para “volver” a Palabras a los intelectuales, pero con debates pendientes sobre censura y libertad de expresión en Cuba

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El aparato cultural del régimen cubano presentó este sábado en La Habana el volumen Volver a Palabras a los intelectuales, una compilación que reivindica el discurso de 1961 del dictador Fidel Castro (1926-2016) como fundamento de la política cultural, mientras los debates reales sobre censura y libertad de expresión permanecen reprimidos en la Isla.
El acto tuvo lugar en el espacio Sábado del Libro del Instituto Cubano del Libro, en la Calle de Madera, en el Centro Histórico de La Habana Vieja. El ensayista Enrique Ubieta presentó el volumen, compilado por el historiador Elier Ramírez Cañedo y publicado por la Editorial Ciencias Sociales.
El presentador oficialista Michel Torres Corona, director del Grupo Editorial Nuevo Milenio, describió la obra como "un libro que reúne ensayos y textos de mucho valor para entender ese discurso que se convirtió en eje articulador de la política cultural cubana", reseñó en su página de Facebook el Instituto Cubano del Libro.
El volumen recoge análisis de 14 intelectuales cubanos, entre ellos Armando Hart (1930-2017), Roberto Fernández Retamar (1930-2019), Ana Cairo (1949-2019), Graziella Pogolotti y Miguel Barnet.
En el prólogo, Ramírez retoma la tesis de Isabel Monal de que Palabras a los intelectuales fue "más que un punto de partida, un punto de llegada", y lo vincula como legado fundacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), creada ese mismo año de 1961.
Ubieta afirmó al cierre del acto que "el debate sobre Palabras a los intelectuales sigue abierto y siguen abiertos los espacios de discusión para dialogar en torno a estos temas y proponer nuevos análisis, siempre útiles en temas tan vigentes como la política cultural y sus expresiones".
La presentación se enmarca en la jornada oficial por el aniversario 65 del discurso que Castro pronunció los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí, donde fijó el principio "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada".
La conmemoración también se inscribe en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo natalicio se cumple el 13 de agosto.
La semana pasada, la Uneac inauguró la exposición Soldado de las ideas con carteles dedicados a Castro, en un acto con presencia de dirigentes del Partido Comunista.
Sin embargo, la celebración oficial contrasta con una realidad documentada. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) registró 1,188 violaciones a la libertad de expresión en Cuba durante 2025, un incremento de 54,7 % respecto al año anterior.
Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, el segundo peor de América solo tras Nicaragua. Según Prisoners Defenders, la Isla registró 1,281 presos políticos en mayo.
Entre los encarcelados figuran jóvenes creadores como Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, del proyecto audiovisual El4tico, detenidos desde el 6 de febrero en Holguín bajo cargos que pueden acarrear hasta nueve años de prisión por ejercer precisamente la libertad de expresión que el discurso de 1961 proclamó proteger.
El analista José Manuel González Rubines señaló esta semana que, lejos de cualquier apertura, el Estado cubano "penaliza toda forma de expresión, digital o física".
El director del Iclep, Normando Hernández, lo resumió con precisión: "La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona".
Preguntas frecuentes sobre la censura y la libertad de expresión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el libro "Volver a Palabras a los intelectuales" y cuál es su propósito?
El libro "Volver a Palabras a los intelectuales" es una compilación de ensayos y textos que reivindican el discurso de 1961 de Fidel Castro como fundamento de la política cultural cubana. Fue presentado en La Habana y busca reafirmar la ideología del régimen en torno a la cultura y la expresión artística, mientras ignora los debates actuales sobre censura y libertad de expresión en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual de la libertad de expresión en Cuba?
La libertad de expresión en Cuba está severamente restringida. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) registró 1,188 violaciones a la libertad de expresión en 2025, y Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras. Estas cifras reflejan un control estatal opresivo sobre las voces disidentes y los medios independientes.
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¿Cómo afecta la censura a los intelectuales y artistas en Cuba?
La censura en Cuba afecta directamente a los intelectuales y artistas, quienes enfrentan la represión por desafiar al régimen. Casos como el de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, jóvenes creadores encarcelados por ejercer su libertad de expresión, ilustran las consecuencias de un sistema que penaliza la disidencia artística y académica.
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¿Por qué el régimen cubano sigue exaltando la figura de Fidel Castro?
El régimen cubano continúa exaltando la figura de Fidel Castro como parte de su estrategia propagandística para mantener el control ideológico. Actividades como la exposición "Soldado de las ideas" y la publicación de libros sobre Castro buscan reforzar su legado y distraer de las crecientes críticas sobre la situación actual del país, que enfrenta una grave crisis humanitaria y de derechos humanos.
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¿Qué impacto tiene la represión sobre la sociedad cubana?
La represión en Cuba ha tenido un impacto devastador en su sociedad. Generaciones de cubanos han sido privadas de su patrimonio cultural y de la libertad de pensamiento, lo que ha creado un ambiente de autocensura y miedo. Además, el deterioro económico y social del país, exacerbado por políticas internas fallidas, ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.