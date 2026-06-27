Presentan libro para “volver” a Palabras a los intelectuales, pero con debates pendientes sobre censura y libertad de expresión en Cuba

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El aparato cultural del régimen cubano presentó este sábado en La Habana el volumen Volver a Palabras a los intelectuales, una compilación que reivindica el discurso de 1961 del dictador Fidel Castro (1926-2016) como fundamento de la política cultural, mientras los debates reales sobre censura y libertad de expresión permanecen reprimidos en la Isla.

El acto tuvo lugar en el espacio Sábado del Libro del Instituto Cubano del Libro, en la Calle de Madera, en el Centro Histórico de La Habana Vieja. El ensayista Enrique Ubieta presentó el volumen, compilado por el historiador Elier Ramírez Cañedo y publicado por la Editorial Ciencias Sociales.

El presentador oficialista Michel Torres Corona, director del Grupo Editorial Nuevo Milenio, describió la obra como "un libro que reúne ensayos y textos de mucho valor para entender ese discurso que se convirtió en eje articulador de la política cultural cubana", reseñó en su página de Facebook el Instituto Cubano del Libro.

Captura de Facebook/Instituto Cubano del Libro

El volumen recoge análisis de 14 intelectuales cubanos, entre ellos Armando Hart (1930-2017), Roberto Fernández Retamar (1930-2019), Ana Cairo (1949-2019), Graziella Pogolotti y Miguel Barnet.

En el prólogo, Ramírez retoma la tesis de Isabel Monal de que Palabras a los intelectuales fue "más que un punto de partida, un punto de llegada", y lo vincula como legado fundacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), creada ese mismo año de 1961.

Ubieta afirmó al cierre del acto que "el debate sobre Palabras a los intelectuales sigue abierto y siguen abiertos los espacios de discusión para dialogar en torno a estos temas y proponer nuevos análisis, siempre útiles en temas tan vigentes como la política cultural y sus expresiones".

La presentación se enmarca en la jornada oficial por el aniversario 65 del discurso que Castro pronunció los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí, donde fijó el principio "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada".

La conmemoración también se inscribe en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo natalicio se cumple el 13 de agosto.

La semana pasada, la Uneac inauguró la exposición Soldado de las ideas con carteles dedicados a Castro, en un acto con presencia de dirigentes del Partido Comunista.

Sin embargo, la celebración oficial contrasta con una realidad documentada. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) registró 1,188 violaciones a la libertad de expresión en Cuba durante 2025, un incremento de 54,7 % respecto al año anterior.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, el segundo peor de América solo tras Nicaragua. Según Prisoners Defenders, la Isla registró 1,281 presos políticos en mayo.

Entre los encarcelados figuran jóvenes creadores como Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, del proyecto audiovisual El4tico, detenidos desde el 6 de febrero en Holguín bajo cargos que pueden acarrear hasta nueve años de prisión por ejercer precisamente la libertad de expresión que el discurso de 1961 proclamó proteger.

El analista José Manuel González Rubines señaló esta semana que, lejos de cualquier apertura, el Estado cubano "penaliza toda forma de expresión, digital o física".

El director del Iclep, Normando Hernández, lo resumió con precisión: "La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona".