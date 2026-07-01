La ONU entra al rescate de la alimentación escolar en Cuba

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas activó este martes un proyecto de emergencia para sostener la alimentación escolar en las cinco provincias orientales de Cuba, según informó el medio estatal Cubadebate.

La iniciativa, que tendrá una duración preliminar de seis meses, movilizará recursos equivalentes a 60 millones de pesos cubanos procedentes del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba, un acuerdo bilateral firmado en 2016 y puesto en marcha en julio de 2025.

Según el reporte, los fondos se destinarán a la compra de alimentos para 74 centros educativos distribuidos en 19 municipios de la región oriental, beneficiando directamente a 12,677 niñas y niños de primera infancia, enseñanza primaria y escuelas especiales.

El mecanismo de implementación consiste en transferencias de dinero a los territorios para que adquieran alimentos producidos localmente, con el objetivo de garantizar suministros más frescos y oportunos a las aulas.

En ese esquema participarán 42 formas productivas locales encargadas del suministro de alimentos frescos, mientras que más de 3,000 trabajadores del sector educativo se verán beneficiados de manera indirecta.

El Ministerio de Educación del régimen cubano coordinará la ejecución junto a los gobiernos territoriales, en tanto el PMA aportará asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

«Este proyecto muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades. Gracias a los recursos del Programa de Conversión de Deuda, WFP acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios», declaró Etienne Labande, representante del PMA en Cuba.

El anuncio llega en un momento de crisis alimentaria severa que golpea con especial dureza a la infancia cubana. Según datos de UNICEF de diciembre de 2024, solo el 9% de los niños cubanos accede a dos de los ocho alimentos esenciales para una dieta sana.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información registró un aumento del 74% en las muertes por desnutrición entre 2022 y 2023, al pasar de 43 a 75 fallecidos.

El Food Monitor Program ha denunciado que lo que se sirve en muchas escuelas cubanas es «humillación» en lugar de alimentación: platos en estado deplorable y sin valor nutricional alguno que vulneran el desarrollo físico y mental de niñas y niños.

En mayo de 2024, autoridades de Santiago de Cuba obligaron a los estudiantes a morder el pan antes de salir del aula para evitar la reventa de la merienda escolar, y en octubre de ese mismo año se suspendieron clases en escuelas de esa provincia por falta de alimentos.

El PMA ya había destinado 57.9 millones de dólares a Cuba en el ciclo de cooperación 2021-2025, incluyendo cinco millones específicamente para alimentación escolar en las provincias orientales, lo que convierte al nuevo proyecto en una continuación y ampliación de ese esfuerzo previo.

El Programa de Conversión de Deuda España-Cuba, que financia esta iniciativa, puede movilizar hasta 375 millones de euros para proyectos de desarrollo sostenible en sectores como energía, agua y seguridad alimentaria, convirtiendo deuda cubana con España en inversiones sociales.