Pancho Céspedes, Premio a la Excelencia Musical 2026 de los Latin Grammy

El cantautor cubano Pancho Céspedes recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026, uno de los galardones más prestigiosos que otorga la Academia Latina de la Grabación, según anunció la institución el martes.

El reconocimiento se entregará el 9 de noviembre durante la 27.ª Semana Anual Latin GRAMMY en Las Vegas, junto a los homenajes a Alaska, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta, quienes también recibirán el mismo galardón. El compositor panameño Omar Alfanno obtendrá el Premio del Consejo Directivo.

El Premio a la Excelencia Musical no se otorga por competencia sino por votación del Consejo Directivo, y reconoce a intérpretes cuyas carreras han aportado contribuciones creativas de valor artístico excepcional a la música latina.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, calificó a los homenajeados como «leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical».

Nacido en Santa Clara, Cuba, en 1957, Céspedes abandonó una carrera de medicina para dedicarse a la música y se instaló en Ciudad de México en 1992, desde donde construyó una trayectoria internacional que fusiona bolero, jazz y balada romántica con un sello cosmopolita inconfundible.

Su primer álbum, Vida loca (1997), lo consagró como referente de la canción romántica en español y lo posicionó entre las figuras más importantes del género en toda Latinoamérica.

Como compositor, dejó una huella profunda al escribir temas para Luis Miguel —entre ellos «Pensar en ti», incluida en el álbum Aries de 1993— y al colaborar con Alejandro Sanz y Plácido Domingo.

Este año lanzó el álbum P&P (Pablo & Pancho), grabado junto a su amigo Pablo Milanés antes del fallecimiento de este en noviembre de 2022, y presentado en vivo en mayo pasado.

El reconocimiento llega en un momento de plena actividad artística, aunque marcado por una circunstancia dolorosa: desde finales de enero de 2021, el régimen cubano le tiene prohibida la entrada a Cuba como consecuencia de declaraciones críticas que hizo el 4 de octubre de 2018 durante un concierto en la Fábrica de Arte Cubano en La Habana.

Ante el anuncio del galardón, Céspedes reaccionó con un emotivo mensaje de agradecimiento en sus historias de Instagram: «Agradeciendo que hayan tenido en cuenta mi trayectoria, mis canciones, esperando que algunos de ustedes al menos se hayan enamorado con ellas. Realmente siempre he sido un hombre agradecido. Así me enseñaron mis padres».

En años recientes, el cantautor también ha mantenido su voz activa más allá de los escenarios: en mayo de 2025 generó debate al aconsejar públicamente a los creadores del género cubano reparto que elevaran su nivel lírico y evitaran las groserías.

La Academia describió su universo artístico como «un paisaje crepuscular en el que la elegancia del jazz dialoga con la calidez del bolero», una síntesis que resume décadas de canciones que han acompañado a generaciones de oyentes en toda América Latina y Europa.