Cubana en España describe el ciclo sin fin de gastos para ayudar a su familia: «¿Qué será lo próximo?»

Una cubana residente en España identificada como Linet publicó un video en Facebook que acumula más de 38,000 vistas, en el que describe con humor y frustración el ciclo interminable de dinero que los emigrantes cubanos gastan para intentar aliviar la crisis eléctrica que sufren sus familias en la Isla.

El relato de Linet sigue una secuencia que miles de cubanos en el exterior reconocerán de inmediato: primero vino la planta eléctrica, comprado junto a su tío por unos 500 dólares cuando los apagones se volvieron insoportables.

La solución duró apenas dos o tres meses: sin gasolina para el generador, la inversión quedó inutilizada.

«El dinero que tú mandas, si lo cogen para la planta, no comen», explica, resumiendo la trampa en la que quedan atrapadas las familias en Cuba.

La siguiente apuesta fueron los ventiladores recargables. «Vamos a ver cuánto duran, porque si los coges para el diario no duran, ni el mejor del mundo».

Ahora el objetivo es un EcoFlow, batería portátil cuyo precio oscila entre 549 y más de 1,150 dólares según el modelo.

«Manda 500, 600, 800, 1000, lo que sea necesario se manda para un EcoFlow», dice Linet, antes de anticipar con sarcasmo que tampoco será la solución definitiva.

«Ya yo me estoy preparando para lo que sigue después de la EcoFlow. (...) Ya el EcoFlow en Cuba no va a funcionar, ellos van a inventar algo para que el EcoFlow no funcione y que tú tengas que volver a mandar para otra cosa», advierte.

La cubana no oculta el desgaste emocional que implica esta dinámica. «No es fácil, es un estrés constante», confiesa, y reconoce que a veces prefiere callarse para no «soltar un disparate».

«Yo no sé hasta cuándo va a ser esto», concluye.

El video refleja una realidad documentada: Cuba atraviesa la peor crisis energética de su historia reciente, con apagones que afectan hasta el 68 % del territorio de forma simultánea y cortes que superan las 32 horas diarias en La Habana. En algunas provincias, los hogares pueden pasar dos días consecutivos sin suministro eléctrico.

El déficit de generación alcanzó los 1,871 MW en abril pasado, con nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país fuera de servicio por averías o falta de combustible.

El régimen reconoció a finales de 2025 que los apagones continuarían durante este año, prometiendo apenas una «ligera mejoría» que no se ha materializado.

Ante ese vacío estatal, la diáspora ha asumido de facto el rol de proveedor energético privado.

Los EcoFlow se han convertido en el artículo más codiciado que los emigrantes intentan costear para sus familias, como ilustró también una joven que regaló uno a su madre en Cuba y generó gran resonancia en redes sociales.

La presión financiera y emocional sobre los emigrantes es creciente.

Algunos han llegado a cortar la comunicación con familiares agobiados por las peticiones constantes de ayuda, mientras estudios independientes estiman que se necesitarían entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para rehabilitar el sistema eléctrico cubano.