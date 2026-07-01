Reviven histórica visita de Jennifer Lopez a Cuba: los 10 días que pasó en un barrio de La Habana

Un tiktoker cubano revivió esta semana uno de los episodios más desconocidos de la vida de Jennifer Lopez: su visita a Cuba en enero de 1997, cuando la actriz viajó a Jaimanitas, La Habana, para conocer a la familia de su entonces novio, el modelo cubano Ojani Noa, con quien se casaría apenas un mes después.

El creador de contenido JSant TV publicó el vídeo y en pocos días acumuló más de un millón de vistas, 70,500 likes y más de cinco mil compartidos. En el material, el tiktoker viaja hasta Jaimanitas, localiza la casa amarilla donde se hospedó JLo y habla directamente con la hermana de Ojani Noa, quien vivió aquellos días de primera mano.

La llegada fue una sorpresa total. La familia esperaba un paquete de fin de año y en su lugar aparecieron Ojani y Jennifer en persona. «Mi hermano iba a mandar un paquete por fin de año por el treinta y uno de diciembre y resulta ser que el paquete eran ellos dos», relató la hermana de Ojani en el video. Ella misma estaba en la calle con los vecinos cuando uno le avisó que su hermano había llegado: «Cuando entro por mi casa estaba Jennifer López sentada en la sala tomándose un café con leche con pan porque habían acabado de venir del aeropuerto».

JLo permaneció diez días en esa casa en Jaimanitas, una comunidad costera al oeste del municipio Playa. El motivo del viaje era claro: «Se iban a casar el veinticuatro de febrero del año noventa y siete y ella quería conocer la familia de su futuro esposo», explicó la hermana de Ojani, quien también recordó que su hermano llevaba aproximadamente siete años sin poder regresar a Cuba.

El momento más icónico de aquella estancia quedó grabado en un video casero que años después circuló en internet: Jennifer Lopez intentando montar una moto Carpati por las calles del barrio. Fue la propia hermana de Ojani quien la invitó a dar la vuelta. «Esa moto es de mi papá, una Carpati, y entonces yo le dije a ella vamos a dar una vuelta y ella enseguida se montó conmigo», contó. El problema fue que la moto se apagaba constantemente —«el único que podía montarla que no se la apagara era mi papá»— y el padre tuvo que empujarlas. Recorrieron apenas unos cien metros antes de regresar.

En aquel enero de 1997, Lopez era una actriz en ascenso pero aún no la superestrella global que es hoy. Había protagonizado cuatro películas, entre ellas Anaconda, pero su gran salto a la fama estaba a punto de ocurrir: Selena, el biopic sobre la cantante tejana Selena Quintanilla, se estrenaría el 21 de marzo de 1997, semanas después de la boda y la visita a Cuba. «Diez días estuvo aquí y ella no era tan famosa en ese tiempo», recordó la hermana de Ojani.

La hermana de Ojani, que tenía 21 años cuando conoció a Jennifer, le mostró al tiktoker un álbum de fotos de aquella época y la recordó con cariño: «Parecía que hubiera venido a Cuba de toda la vida».

Ojani Noa y Jennifer Lopez se casaron el 22 de febrero de 1997, pero el matrimonio duró apenas 11 meses; se divorciaron en 1998. Casi tres décadas después, aquel café con leche en una sala de Jaimanitas sigue siendo uno de los capítulos más íntimos y menos conocidos de la vida de una de las artistas más famosas del mundo.