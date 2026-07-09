¡Escotazo y transparencias! Jennifer Lopez se roba el show en París a días de cumplir años

A solo 15 días de soplar las velas, Jennifer Lopez decidió que su mejor regalo de precumpleaños sería conquistar París con un vestido que no dejó absolutamente nada a la imaginación. En el cierre de la Semana de la Alta Costura, la artista se plantó en el front row del desfile de Celia Kritharioti con un diseño que hizo exactamente lo que se supone que debe hacer la Alta Costura: dejar sin palabras.

El vestido en cuestión era una pieza de tul semitransparente en rosa, cubierta de cristales, lentejuelas y bordados en tonos iridiscentes que cambiaban con cada movimiento bajo la luz. Escote pronunciado, tirantes finos, caída fluida: una fórmula que en manos de JLo se convierte en declaración de intenciones.

Para rematar el conjunto, la cantante echó sobre los hombros un abrigo de plumas blancas que aportó el contraste perfecto entre volumen y ligereza, ese «aire de diva clásica» que pocas saben llevar con tanta naturalidad. Unas sandalias metalizadas de plataforma y un pequeño bolso blanco completaron un look pensado, de principio a fin, para brillar.

Y brilló. Sentada en primera fila, rodeada de invitados internacionales y bajo una escenografía completamente blanca, JLo volvió a convertirse en el centro de todos los flashes. Porque lo suyo no es simplemente asistir a un desfile: es convertir cada aparición en un momento de moda.

Su beauty look no se quedó atrás: melena larga con ondas suaves, flequillo abierto, piel bronceada y luminosa, labios nude y una mirada marcada en tonos fríos. La fórmula JLo de siempre, ejecutada a la perfección.

Este look fue el broche de una semana parisina que la artista aprovechó al máximo desde su llegada el lunes. El miércoles ya había dado de qué hablar con un sofisticado conjunto de blazer blanco de hombros estructurados con bordados de pedrería y minifalda de lentejuelas con flecos de abalorios. Y antes de eso, un elegante vestido midi en crema con escote palabra de honor de plumas firmado por David Koma, combinado con joyas de Orlov Montecarlo.

Las plumas, de hecho, han sido el hilo conductor de toda su semana en la capital francesa, desde la chaqueta emplumada con la que debutó en la ciudad hasta el abrigo blanco de este jueves. Una constante estética que convirtió su maleta en una colección por derecho propio.

El timing lo hace todo más especial: JLo cumplirá 57 años el 24 de julio, y, según algunas fuentes, ya habría celebrado por adelantado en un restaurante parisino el miércoles. Si así fue, no pudo elegir mejor escenario ni mejor guardarropa para la ocasión.

La artista llegó a París directamente desde Nueva York, donde el 3 de julio había asistido a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Allí también acaparó miradas con un impecable total look negro. De una boda histórica a la Alta Costura parisina: así es una semana en la vida de Jennifer Lopez.

Con los 57 a la vuelta de la esquina, JLo no sólo presume de figura con un vestido transparente: ostenta seguridad, actitud y poder escénico. Porque como ella misma demuestra cada vez que aparece en público, su última aparición en la Alta Costura «no ha sido solo un look más: ha sido una declaración de estilo».