Operan a la hija mayor de Aly Sánchez en Miami: «Todos estábamos destrozados»

Aly Sánchez recurrió a su cuenta de Instagram para compartir uno de los momentos más difíciles que ha vivido como madre: su hija Sophia Balmaseda, de 14 años, fue sometida a una operación quirúrgica de columna en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, Florida.

La presentadora cubana publicó un emotivo mensaje acompañado de imágenes desde el interior del hospital, donde se la ve agotada en la sala de espera mientras su hija era atendida por el equipo médico.

«Estos días me han enseñado muchas cosas, pero una de las más grandes ha sido ver la valentía de mi hija», escribió Aly, visiblemente conmovida.

En su relato, la también actriz y comediante describió con detalle cómo vivió las horas previas a la intervención: «La vi tener miedo, hacer preguntas, escuchar todo lo que le explicaban y aun así seguir adelante. La vi entrar a esa operación con una fortaleza que no sé de dónde sacó, porque si soy sincera, creo que todos estábamos destrozados».

Las imágenes del carrusel muestran a Sophia en camilla realizando videollamadas con familiares que no pudieron estar presentes, y un peluche personalizado con el nombre «Sophi» bordado en letras rosas descansando sobre su cama hospitalaria, con tubos médicos a su alrededor.

Aly también aprovechó la publicación para agradecer al personal sanitario y a quienes los acompañaron a distancia: «En momentos así uno entiende que el amor también llega en forma de un mensaje, de una visita, de una sopa caliente o de alguien que simplemente te dice: 'aquí estoy'. Y eso no se olvida».

Lo que más destacó la presentadora no fue el susto en sí, sino la actitud de su hija ante él: «Hoy siento un orgullo difícil de explicar. No por lo que pasó, sino por cómo ella lo enfrentó».

El momento llega apenas tres semanas después de que Sophia se graduara con múltiples reconocimientos en ciencias, música, voleibol y el Conservatorio de Música, una ceremonia que también emocionó a sus seguidores.

La joven, que en septiembre de 2024 ganó el primer lugar en el concurso Florida Future Chef, ha demostrado una y otra vez que tiene tanto talento como carácter.

La publicación acumuló más de 56,600 me gusta y cerca de 3,200 comentarios, entre ellos el del programa El Gordo y la Flaca, que le deseó «pronta recuperación». Unas palabras a las que nos sumamos desde CiberCuba: ¡pronta recuperación!

Aly cerró su mensaje con una frase que resume todo lo que vivió junto a su familia y su esposo Roberto Balmaseda durante esos días de angustia: «Mi niña me recordó que ser valiente no es no tener miedo. Es seguir adelante aun cuando lo tienes».