Aly Sánchez muestra avances de su hija tras su cirugía de columna: «Verla caminar así me llena el corazón»

Aly Sánchez compartió en sus historias de Instagram una imagen que resume mejor que cualquier palabra cómo va la recuperación de su hija: Sophia Balmaseda, de 14 años, caminando por el pasillo de su casa con un corsé ortopédico negro de columna, ayudada por la propia Aly.
«Verla caminar así me llena el corazón Si tu hijo o hija pasó por una cirugía de columna, déjame algún tips que pueda ayudarla », escribió la presentadora cubana junto a la imagen, convirtiendo el momento en un espacio de comunidad donde otras familias pudieran compartir su experiencia.
Sophia fue operada de columna en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, centro de referencia en cirugía de columna pediátrica en Florida, donde se realizan más de 200 intervenciones de este tipo al año.
Esta semana, Aly rompió el silencio en video para agradecer los mensajes de sus seguidores sin alejarse ni un momento del cuarto de su hija: «Paso por aquí rapidito, que no quiero dejar ni un segundo a Sophi sola para agradecer porque tengo muchos, muchos mensajes, no solamente preguntando qué le pasó a la niña, sino orando, y eso para mí significa mucho».
En esa misma publicación reconoció que los días no habían sido sencillos: «Sophi tuvo una cirugía grande de columna, se está recuperando, los días obviamente no han sido fáciles».
Fue a principios de semana cuando compartió las primeras imágenes desde el hospital, Aly describió con una honestidad que emocionó a miles de seguidores cómo vivió las horas previas a la intervención: «La vi tener miedo, hacer preguntas, escuchar todo lo que le explicaban y aun así seguir adelante. La vi entrar a esa operación con una fortaleza que no sé de dónde sacó, porque si soy sincera, creo que todos estábamos destrozados».
El contraste con las semanas previas no puede ser más emotivo: apenas tres semanas antes de la cirugía, Sophia se graduó con múltiples reconocimientos en ciencias, música, voleibol y el Conservatorio de Música, y su voz se robó el espectáculo en la ceremonia.
Ahora, verla dar pasos por el pasillo de su casa con el corsé puesto es, para su madre, una lección de vida: «Mi niña me recordó que ser valiente no es no tener miedo. Es seguir adelante aun cuando lo tienes».
Preguntas Frecuentes sobre la Recuperación de Sophia Balmaseda tras su Cirugía de Columna
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está progresando la recuperación de Sophia Balmaseda después de su cirugía de columna?
Sophia Balmaseda está en proceso de recuperación tras su cirugía de columna, y ya ha comenzado a caminar con la ayuda de un corsé ortopédico. Su madre, Aly Sánchez, ha compartido imágenes de estos avances en sus redes sociales, mostrando el progreso de su hija.
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¿Dónde se realizó la cirugía de columna de Sophia Balmaseda?
La cirugía de columna de Sophia Balmaseda se realizó en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, un centro de referencia en cirugía de columna pediátrica en Florida. Este hospital realiza más de 200 intervenciones de este tipo al año.
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¿Cómo ha afectado emocionalmente esta experiencia a Aly Sánchez y su familia?
Aly Sánchez ha compartido que la experiencia ha sido emocionalmente difícil para su familia, describiendo momentos de miedo y angustia tanto antes como después de la cirugía de su hija. Sin embargo, también ha expresado un profundo agradecimiento por el apoyo recibido de amigos, seguidores y personal médico.
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¿Qué mensaje envió Aly Sánchez a sus seguidores tras la operación de su hija?
Aly Sánchez agradeció a sus seguidores por sus mensajes y oraciones, resaltando la importancia del apoyo emocional en momentos difíciles. También compartió su admiración por la valentía de su hija y el aprendizaje que ha significado para ella y su familia.
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