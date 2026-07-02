Aly Sánchez rompe el silencio sobre la operación de su hija: «Fue una cirugía grande de columna»

La presentadora cubana Aly Sánchez reveló este miércoles en un video de Instagram que su hija mayor, Sophia Balmaseda, de 14 años, fue sometida a una cirugía de columna vertebral en Miami, y que la recuperación ha sido difícil tanto para la joven como para sus padres.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Aly explicó que quiso tomarse un momento para agradecer los mensajes de sus seguidores sin alejarse demasiado del cuarto de su hija. «Paso por aquí rapidito, que no quiero dejar ni un segundo a Sophi sola para agradecer porque tengo muchos, muchos mensajes, no solamente preguntando qué le pasó a la niña, sino orando, y eso para mí significa mucho», dijo.

La presentadora confirmó que se trató de una intervención mayor: «Sophi tuvo una cirugía grande de columna, se está recuperando, los días obviamente no han sido fáciles». Señaló que el equipo médico y el pediatra han seguido de cerca la evolución de Sophia, aunque reconoció que los padres siempre se preocupan más de la cuenta.

Una radiografía que Aly compartió en sus publicaciones muestra dos barras metálicas paralelas y múltiples tornillos pediculares a lo largo de toda la columna, instrumentación compatible con una cirugía de fusión espinal para la corrección de escoliosis severa u otra deformidad importante.

La operación se realizó en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, centro líder en cirugía de columna pediátrica en Florida, donde se practican más de 200 intervenciones de este tipo al año.

A pesar de la dureza de los días, Aly destacó la fortaleza de su hija. «Verla enfrentar todo esto con tanta valentía me ha dejado una lección que no voy a olvidar. A veces creemos que somos nosotros quienes debemos ser fuertes por nuestros hijos, pero en estos días ella me demostró que la verdadera fortaleza también viene en cuerpos pequeñitos», escribió en Instagram.

La presentadora también contó que aconsejó a Sophia no adelantarse mentalmente a lo que viene: «Esta mañana le estaba diciendo a ella: no te concentres en lo que tienes que hacer después, sino en el hora a hora».

La cirugía llegó apenas tres semanas después de que Sophia se graduara con múltiples reconocimientos en ciencias, música, voleibol y el Conservatorio de Música, un contraste que ha conmovido especialmente a los seguidores de la familia.

La publicación inicial sobre la operación, compartida el miércoles, acumuló más de 56,600 me gusta y cerca de 3,200 comentarios, entre ellos mensajes del programa El Gordo y la Flaca.

Aly cerró su mensaje con una promesa a quienes la siguen: «Les prometo que cuando pasen estos días, que para mí son los más difíciles, dejamos un poquito más de historia. No quería dejar pasar más días y que no supieran que estoy leyendo los mensajitos cuando tengo tiempo. Gracias».