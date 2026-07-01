Claudia Artiles y Ultrack se suman a la ayuda a Venezuela: Esto fue lo que donaron

La influencer cubana Claudia Artiles y su pareja, el creador de contenido Ultrack (Jorge Batista), se unieron este miércoles a la ola de solidaridad con Venezuela al publicar un video en TikTok en el que muestran los artículos que donaron para las víctimas de los terremotos del 24 de junio de 2026.

La pareja realizó una compra enfocada en los más pequeños: medicamentos, toallitas húmedas, pañales y termómetros. «De parte mía y de parte de Ultra decidimos hacer una compra para ellos y compramos medicamento, compramos wipe, compramos pamper, compramos termómetros que para los niños», explicó Artiles en el video.

La influencer señaló que su vínculo con la comunidad venezolana fue el principal motor de su decisión. «Gran parte de mi comunidad es venezolana, el veinticinco por ciento me apoya es venezolano, así dicen mis estadísticas tanto de Instagram como de TikTok, ¿y cómo no apoyarlo y sentirme parte de ustedes ya que están pasando por un proceso bien difícil?», afirmó.

Como madre de Marlon, un niño de tres años con síndrome de Down, Artiles reconoció que las imágenes de los menores afectados la impactaron de manera especial. «Ustedes saben que yo soy mamá y me está afectando muchísimo, cada vez que veo un video con un niño es bien grande la situación que se está viviendo en Venezuela», dijo.

Las donaciones fueron entregadas en el almacén de Global Empowerment Mission (GEM), ubicado en 1850 NW 84th Ave #100, Doral, FL 33126, que funciona como centro logístico principal de la respuesta humanitaria desde el sur de Florida. La organización comprometió 35 millones de dólares en ayuda y trabaja con socios locales para enviar suministros directamente a Caracas.

Artiles también aprovechó el video para orientar a quienes deseen sumarse. Aclaró que el centro ya no recibe ropa, zapatos ni agua, artículos de los que ya hay suficiente. «Lo que se necesita: linterna, soga, herramientas y medicamento», precisó, y añadió que los pañales y toallitas para niños también son bienvenidos.

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio fueron dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, con epicentros en San Felipe (Yaracuy) y Yumare/Montalbán (Carabobo), separados por apenas 39 segundos. El balance al cierre de este miércoles era de al menos 1,943 muertos y más de 10,000 heridos, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 personas desaparecidas bajo los escombros.

Los daños materiales se calculan en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. La NASA reportó casi 59,000 edificios destruidos o dañados, y más de 6.76 millones de personas resultaron afectadas por el desastre.

Doral, ciudad donde se ubica el punto de donación, tiene más del 30% de residentes de origen venezolano, lo que la convirtió en epicentro de la respuesta solidaria desde Estados Unidos. El centro de GEM operaba desde el 26 de junio y recibía donaciones hasta el 3 de julio.

Artiles cerró su mensaje con palabras directas a la comunidad que la ha acompañado: «Gracias Venezuela por el apoyo que siempre me ha dado, y aquí estoy para ustedes apoyándolos como siempre».