¡Sueño cumplido! Cantante cubana Melany Kap canta junto a Alejandro Sanz en España

La cantante cubana Melany Kap vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ser invitada al escenario por Alejandro Sanz durante su concierto del 27 de junio en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, Barcelona, ante aproximadamente 34,000 personas con entradas agotadas.

La propia artista celebró el hito en su cuenta de Instagram con un mensaje que resumía la emoción del momento: «Lo mas bonito es poder soñarlo, trabajarlo y disfrutar del sueño», acompañado de las banderas de Cuba y España. La publicación generó cientos de reacciones de seguidores que celebraron el logro de la artista.

El concierto formó parte de la gira «¿Y Ahora Qué?», la más reciente del artista malagueño, respaldada por un álbum homónimo que recibió nominaciones a los Latin Grammy 2025 y que ha recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y España durante 2026 llenando estadios de decenas de miles de personas.

La participación de Melany Kap resultó una excepción notable dentro de una gira en la que Sanz no ha contado habitualmente con invitados sobre el escenario, lo que convierte su presencia en Barcelona en un reconocimiento especial a su talento.

Melany Kap es el nombre artístico de Melany Capote, cantante y bailarina cubana graduada del Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA), una de las instituciones de formación artística más prestigiosas de la isla.

Durante años trabajó en el célebre cabaret habanero Tropicana mientras desarrollaba en paralelo su carrera como solista. Sus primeros videoclips independientes, «Quiere a quien te quiere» y «Enamorada», los lanzó en 2017, cuando también era pareja sentimental de David Calzado, director de la mítica Charanga Habanera.

Junto a Calzado y su agrupación grabó en 2018 el tema «Cógeme la chapa», donde demostró tanto sus dotes vocales como su dominio del escenario. Ese mismo año también protagonizó otros proyectos musicales que consolidaron su perfil artístico dentro de la escena cubana.

Con el paso de los años, la artista emigró a Miami, donde reside actualmente y continúa construyendo su trayectoria de forma independiente, alejada de los circuitos artísticos controlados por el régimen en Cuba.

Su aparición junto a uno de los artistas más influyentes de la música en español supone un salto cualitativo enorme en su proyección internacional, muy lejos de los escenarios habaneros donde comenzó a forjarse como intérprete.

La gira española de Sanz arrancó el 6 de junio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla con más de 70,000 asistentes, continuó en Madrid los días 20 y 21 de junio y pasó por Barcelona el 27 de junio. La última fecha prevista en España es el 24 de julio en Fuengirola, lo que convierte el concierto de Barcelona —y la participación de Melany Kap— en uno de los episodios más recordados de esta etapa de la gira.