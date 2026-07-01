Cubana no puede más en España: los motivos que la tienen al borde de los nervios

Una cubana residente en España llegó este miércoles al límite de su paciencia económica y lo contó sin filtros en un video publicado en TikTok: el mismo día en que debía pagar el alquiler, su casera le presentó una factura de agua de 315 euros, y su salario sencillamente no alcanza para cubrirlo todo.

«Estoy que no puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No sé si reírme, si llorar, si gritar. No sé. Estoy cansada», dice Karmen Torres al inicio del clip de un minuto y 13 segundos, con la voz quebrada por el agotamiento.

Torres explica que en España las facturas del agua llegan cada dos meses, y que la cifra que le presentaron —315 euros— la tomó por sorpresa justo el día uno del mes, cuando ya tenía que enfrentar el pago del alquiler.

La factura que describe supera con creces la media española: según datos de empresas gestoras, el importe bimensual del agua para un hogar estándar oscila entre 30 y 90 euros, lo que convierte los 315 euros en una cifra inusualmente alta, posiblemente por consumo elevado, vivienda grande o deudas acumuladas.

Pero el problema de Torres no se agota en esa factura. «Nada es alquiler, comida, las cosas del niño, de la escuela, los gastos, los servicios. No alcanza para nada», resume en el video.

También revela que trabaja en un empleo que no le gusta, únicamente para pagar los gastos básicos, sin que sobre nada al final del mes: «Estoy en un trabajo que no me gusta, trabajando para pagar nada más que servicios y gastos y alquiler. Nada me alcanza el dinero para más».

El testimonio refleja una tensión estructural que enfrentan miles de emigrantes cubanos en España. Los alquileres en ciudades grandes oscilan entre 900 y 1,638 euros mensuales, mientras que el salario medio ronda los 1,500 euros y el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en torno a 1,370-1,400 euros en 2026. Sumados la comida (entre 300 y 400 euros por persona), los servicios y los gastos escolares, el margen para ahorrar o enviar remesas a Cuba es prácticamente inexistente.

Esta situación no es exclusiva de Torres. Una cubana advirtió en junio que no se puede venir a España sin una cantidad mínima de dinero ahorrado, y otra que emigró desde Estados Unidos describió la experiencia como una completa locura. Otros testimonios recurrentes en redes sociales retratan la vida en España como «vivir para pagar».

España es el segundo destino mundial de la emigración cubana, solo por detrás de Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en febrero de 2026, al menos 35,200 cubanos se incorporaron al padrón municipal español durante 2025, elevando el total de residentes cubanos a aproximadamente 287,490 personas a enero de 2026. Las regiones con mayor concentración son Canarias, Madrid y Cataluña.

Muchos de estos emigrantes llegan sin historial crediticio ni contrato previo, lo que los obliga a aceptar condiciones de vivienda desfavorables y los deja especialmente expuestos a imprevistos como el que vivió Torres este miércoles.

Al final del video, la cubana lanza una pregunta directa a su comunidad: «¿Dime ustedes cómo lo hacen? Porque a mí, ahora mismo no me alcanza. Yo pensaba que a mí me alcanzaba. ¿Cómo ustedes lo hacen? Explíquenme, déjenme en los comentarios».