"Es una completa locura emigrar de Estados Unidos para España": Cubana opina y desata reacciones

La cubana @elixir_karen1994 reaccionó con dureza al comentario de una usuaria que aseguraba que “España es el mejor país del mundo para vivir” y que allí “no se trabaja solo para pagar”. En un nuevo video, calificó esa visión como “una frase trillada, surrealista”, y advirtió: “Hoy te voy a dar mis razones de por qué para mí España no es el mejor país del mundo para vivir, de por qué el tema de la calidad de vida en España es todo un mito en este momento”.

Según explicó, “la España de hace 30 años no es la España actual”. Añadió que “actualmente es una completa locura emigrar de Estados Unidos para España”, y criticó a quienes se mudan “pensando que el costo de vida en España es superbajito y que no vas a vivir para pagar”. En sus palabras: “Estás equivocado, en España igual vas a trabajar para pagar, y peor que aquí”.

La joven sostuvo, además, que las condiciones económicas son cada vez más difíciles. “No vas a poder vivir medianamente como las personas. Vas a tener que vivir en una habitación compartiendo piso con 4 o 5 personas, en el mismo baño, para que te quede medianamente a fin de mes €200 para poder ahorrar”.

Sobre los gastos básicos, dijo: “Vas a gastarte muchísimo más que antes en comida, aproximadamente unos 300 € o 400 por persona. Eso es sin contar los servicios, el transporte y todo lo demás que necesitamos para vivir”.

También aseguró que “la calidad de vida en España es pésima”, y matizó: “La tienes bien si llevas años trabajando, y por supuesto, dependiendo de lo que tú quieres lograr. Cada persona es un mundo”.

En cuanto a los distintos perfiles migratorios, expresó: “Si tú te conformas con vivir tranquilo en tu apartamentico de ladrillos, tener un plato de comida y trabajar lo menos posible, pues España es lo tuyo. Compartir piso, hacer un menor esfuerzo, no vivir estresado, no querer lograr grandes cosas, España es tu país, y no dudes en irte”.

Pero fue tajante con quienes buscan crecimiento económico: “Ahora, si tú eres emprendedor, si tienes visión de crecer, de hacer dinero, de vivir bien, no te vayas a España. Calidad de vida cero”. Y cerró: “No me vengan con el cuento que la salud es lo mejor”.

El video ha provocado una avalancha de reacciones, con opiniones divididas. Entre quienes respaldaron su postura, algunos dijeron: “Tú dices lo que es”, “Tiene toda la razón” o “Así mismo es”. También hubo quienes añadieron otros problemas: “Se te olvidó mencionar el racismo brutal que hay en España”, “Los sueldos son bajísimos”, “Las rentas están imposibles”.

Sin embargo, muchas otras personas cuestionaron su visión: “Esa es tu experiencia, no la generalices”, “Yo vivo feliz en España”, “No puedes hablar por todos”. Algunos se mostraron molestos por su tono: “España te dio papeles y ahora hablas así”.

Varios usuarios señalaron que hay personas que logran vivir bien incluso con ingresos modestos, y otras defendieron el sistema de salud pública, el transporte y la vida más tranquila fuera de las grandes ciudades.

Este no es el primer video en el que @elixir_karen1994 expresa su postura. En otra publicación anterior, advirtió a quienes viven en EE.UU. que “van a cometer el peor error” si emigran a España. “Un alquiler te cuesta mil euros. Los salarios no pasan de 1.500. Entre renta, comida y servicios, no te queda nada”, afirmó. También señaló que la sanidad no es “gratuita” porque “se paga con las deducciones del salario”.

El debate sobre España vs. Estados Unidos como destinos migratorios tampoco es nuevo. En TikTok, la cubana @marylu7879 opinó que “el que no avanza aquí no avanza en ninguna parte” y que el problema es no adaptarse. Su testimonio contrastó con los discursos negativos y fue ampliamente respaldado por otros migrantes.

En otro caso, la usuaria @tiempo_con_oli narró su dificultad para encontrar vivienda en España debido a los requisitos y el miedo a los okupas, a pesar de haber llegado con su familia y tener apoyo inicial.

También hay testimonios que destacan aspectos positivos. La creadora @melany_mena14 defendió la decisión de su esposo de dejar EE.UU. para reunirse con ella en España, donde logran vivir juntos con menos ingresos pero mayor tranquilidad: “Nos damos pequeños lujos que en EE.UU. no se podía dar”.

La discusión sigue activa en redes, y refleja las distintas experiencias personales en torno a la migración, los objetivos individuales y la adaptación a contextos nuevos. Para algunos, la estabilidad está en EE.UU.; para otros, la tranquilidad está en Europa.

