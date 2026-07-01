Cubana denuncia su mala experiencia con dependienta en joyería de Miami: "Es inaceptable"

Una joven cubana residente en Miami denunció en TikTok el trato despectivo que recibió de una empleada en una joyería de la ciudad, en un video que acumuló más de 78,000 vistas y generó cientos de comentarios de usuarios con experiencias similares.

La creadora de contenido @klaubarbie publicó el clip el 22 de junio como «parte 1» de una serie, y describió cómo la dependienta de un establecimiento que le habían recomendado como «súper trendy» en Miami la recibió mascando chicle, con actitud de desgano y con frases como «¿y qué vienes a buscar?», como si atender clientes fuera una carga.

«Ella estaba así como tipo y qué vienes a buscar, así qué vienes a buscar», relató la joven, imitando el tono de la empleada. «Como que este es mi negocio, aburrido de atenderte, como que ella es la jefa del negocio».

KlauBarbie aclaró que no le molesta en sí que una persona mastique chicle mientras trabaja, sino la actitud general que acompañó la atención. «Eso no se vería en una boutique de alto prestigio», señaló, subrayando que el problema no era un detalle aislado sino el comportamiento completo de la empleada.

La creadora también cuestionó directamente a los dueños de estos negocios: «Los dueños de la joyería en serio no ven estas actitudes. No sé, cuando las van a contratar, si no hacen esas cosas, entonces no las contratan». Con esa reflexión apuntó a una posible falla en los procesos de selección de personal.

Aunque reconoció que la empleada pudo haber tenido «un mal día», KlauBarbie concluyó que ese tipo de señales son suficientes para retirarse sin comprar: «Cuando veo esas actitudes debería arrancar a irme, porque de ahí en fuera ya sé lo que viene».

El video se suma a una tendencia sostenida en TikTok desde 2024, en la que cubanos residentes en Miami denuncian el mal servicio que reciben en negocios de la ciudad, muchas veces atendidos por compatriotas. En agosto de 2025, otra cubana había expresado su frustración con frases similares: «Donde quiera que tú vas es un maltrato, una falta de respeto y una chusmería».

Este debate también ha tocado el tema de la falta de empatía entre emigrantes cubanos ya establecidos y los recién llegados. En marzo de 2026, una cubana denunció que algunos compatriotas establecidos se creen superiores y pisotean a quienes acaban de llegar a Estados Unidos.

La influencer cubana Sachy Sánchez también protagonizó un episodio parecido en mayo de 2026, cuando relató una tensa experiencia con un conductor de Uber cubano en Hialeah que la dejó al borde de bajarse del vehículo.

Muchos usuarios atribuyen estas actitudes a costumbres arrastradas desde Cuba, donde el servicio al cliente históricamente ha sido deficiente por las condiciones del sistema económico estatal. KlauBarbie anunció que hay más que contar sobre el tema, por lo que su audiencia espera una segunda parte del relato.