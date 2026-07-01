Cubana se casa en España y el regalo que le hizo una amiga le hizo romper en llanto en medio de la boda

Una cubana llamada Dimay rompió en llanto durante su boda en España al recibir un regalo que nadie esperaba: un cuadro que reproducía con exactitud la playa de su infancia en Cuba. El emotivo momento fue compartido el domingo pasado por la artista Green Maiden Art en un video de TikTok que conmovió a miles de personas.

Todo comenzó cuando una amiga de la artista le encargó una obra personalizada para regalarle a Dimay el día de su boda. El encargo tenía una intención muy clara: llevarle a la novia «un trocito de su Cuba, de su infancia y de su tierra que tanto anhela» en el momento más importante de su vida.

La artista, especializada en técnicas de resina epoxi y pintura, creó una pieza de 100x80 cm titulada «Rancho Luna», inspirada en la famosa playa cienfueguera del mismo nombre, ubicada a unos 20 km de la ciudad de Cienfuegos, en la costa sur de la isla.

El instante en que Dimay vio el cuadro por primera vez quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Al reconocer de inmediato el paisaje, exclamó: «¡Es Rancho Luna! ¡Es Rancho Luna!» y las lágrimas no tardaron en aparecer.

«Y que una de estas amigas mías me encargara una obra para una amiga suya con tantísimo amor y decidiera llevarle un trocito de su Cuba, de su infancia y de su tierra que tanto anhela, el día de su boda, me pareció de una ternura insuperable», escribió la artista en la descripción del video.

La reacción de la novia la dejó sin palabras: «Cuando la vio dijo: ¡Es Rancho Luna! ¡Es Rancho Luna! Y se me pusieron los pelos de punta porque reconoció su playa al instante y sus lágrimas también fueron las mías».

Rancho Luna es una de las playas más queridas de la provincia de Cienfuegos, conocida por sus aguas cristalinas y su fauna marina. Para muchos cubanos que crecieron en esa región, representa un lugar cargado de recuerdos de infancia difíciles de olvidar.

La historia resonó con fuerza entre la comunidad cubana en el exterior, que reconoció en ese gesto el peso de la nostalgia que acompaña a quienes han tenido que dejar la isla atrás. España es uno de los principales destinos de la emigración cubana reciente, y muchos de quienes llegaron llevan consigo ese vínculo emocional con los lugares donde crecieron.

No es la primera vez que una cubana recibe una sorpresa especial durante su boda que la hace llorar de emoción, ni que el arte sirve de puente entre la diáspora y la memoria de la isla. En diciembre de 2025, una joven pintora cubana se despidió de su tierra en un lienzo antes de emigrar, en otro gesto que conmovió a miles en redes sociales.

La artista cerró su publicación con unas palabras dirigidas a los novios: «Dimay y Paco, qué emoción haber podido sentiros tan cerca, y haber tenido el honor de colarme en un trocito de tantísimo amor».