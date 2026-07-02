Iglesia en Las Tunas alimenta a 190 personas vulnerables: «Cada día es más difícil hacer esto»

“Los que nadie se ocupa”: iglesia en Las Tunas lleva comida a desvalidos de la calle

Vídeos relacionados:

El Ministerio Viento Recio, en Las Tunas, sirvió almuerzo a 190 personas en situación de vulnerabilidad y preparó porciones adicionales en recipientes de espumaplast para llevar a quienes viven en la calle, según publicó en Facebook el apóstol Mayim Jorge, líder de la congregación.

«Hoy almorzaron 190 y esos termoplast que se ven son para los desvalidos, menesterosos y vulnerables de la calle. De los que nadie se ocupa», escribió el pastor.

Ese mismo almuerzo se sumó a los desayunos que la iglesia había servido el lunes y martes de esa semana a 140 personas, lo que refleja la escala de una operación que crece sin pausa.

El equipo de voluntarios se levanta a las cuatro de la mañana para preparar los alimentos destinados a ancianos, niños y personas con movilidad reducida que acuden al ministerio.

Mayim Jorge reconoció que sostener esta labor es cada vez más difícil: «Señores cada día es más difícil hacer esto. Más caros los productos y más escasos y prácticamente, en cada encuentro el monto de comensales aumenta».

El alcance del proyecto va más allá de un solo local. El 24 de junio, el mismo pastor reportó que esa semana habían dado de comer a más de 400 necesitados solo en la iglesia Casa de Restauración en Las Tunas, y que en otras congregaciones de la red los pastores alimentaron a unas 200 personas más.

La iniciativa se ha extendido a prácticamente todas las iglesias de la red apostólica, incluyendo las que operan fuera de la ciudad, como la del pastor Lorenzo Rosales y su esposa Maridiglenis en Palma Soriano.

«Realmente hay hambre. Mire esas caras. Estamos ayudando y proveyendo a una generación famélica», escribió Mayim Jorge al compartir las imágenes de esa jornada.

Esta labor solidaria se desarrolla en un contexto de crisis alimentaria sin precedentes.

Según datos de 2026, el 96,91% de los cubanos tiene dificultades para acceder a alimentos, y el 33,9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los 30 días previos a la encuesta.

Ante ese colapso, las iglesias se han convertido en la principal red de asistencia alimentaria de la isla, supliendo la ausencia del Estado en comedores comunitarios para ancianos, niños y personas en situación de calle.

La ONU emitió en mayo de 2026 un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a cerca de dos millones de personas en Cuba, con un déficit de financiación superior a 60 millones de dólares.

El régimen, lejos de facilitar esta ayuda, la ha obstaculizado. En junio, el gobierno cubano prohibió un programa de desayunos que la misma iglesia llevaba a embarazadas en un hogar materno de Las Tunas, exigiendo que se solicitara permiso al Partido Comunista de Cuba por cada entrega de alimentos.

Mayim Jorge rechazó cualquier acuerdo con las autoridades y denunció la situación con dureza: «Las embarazadas nunca habían tomado leche, ni habían comido queso o jamón. Es inadmisible. Así son ellos, ni comen, ni dejan comer».

A pesar de las presiones, el pastor reafirmó la postura de su congregación: «Nosotros decidimos en este tiempo ser canales de bendición».