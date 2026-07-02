Crisis de vivienda en Cuba, pero celebran evento sobre innovación en la construcción

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Mientras Cuba acumula un déficit oficial de más de 929,000 viviendas y el 35% del parque habitacional se encuentra en estado regular o malo, el régimen celebra este miércoles en Holguín un evento académico de innovación para la industria de la construcción.

Según la agencia estatal ACN, la Universidad de Holguín (UHo) y la Empresa de Materiales de la Construcción (Médano) inauguraron el Hackathon Circular CreLab 2026, una competencia de tres jornadas orientada a generar soluciones tecnológicas y sostenibles para el sector.

El evento reúne a 10 equipos multidisciplinarios formados de manera aleatoria por estudiantes de Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial e Informática.

Marisol Pérez Campaña, vicerrectora de Gestión Estratégica de la UHo, explicó que «la competencia busca fomentar la economía circular y optimizar la cadena de suministro mediante la participación de jóvenes estudiantes de carreras de ingeniería».

Yudelkis Salcedo Fernández, directora técnica y de desarrollo de Médano, precisó que los retos a resolver incluyen «la reducción, reutilización y valorización de residuos; la mejora de la logística interna y externa, y propuestas para disminuir el consumo energético en los procesos productivos».

El hackathon forma parte del proyecto internacional InnoLabs, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, con vigencia hasta enero de 2028.

En Cuba, el proyecto está representado por la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), la Universidad de Cienfuegos y la UHo.

Las soluciones ganadoras obtendrán membresía en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la institución holguinera y servirán como base científica para la industria provincial.

El contraste con la realidad habitacional del país es difícil de ignorar. En 2025, Cuba solo completó el 22% de su plan anual de construcción: 2,382 viviendas de las 10,795 planificadas.

La crisis habitacional se ha profundizado de forma sostenida, con plantas cementeras que llevan más de siete años sin mantenimiento significativo y operan al 10% de su capacidad instalada, frente a una demanda nacional de cuatro millones de toneladas anuales.

En el mercado informal, una bolsa de cemento llega a costar 7,000 pesos cubanos (unos 14 dólares) y 400 ladrillos se venden por 41 dólares. Más de 30,000 familias viven aún en pisos de tierra, según datos oficiales publicados en Granma.

La Isla de la Juventud terminó apenas 39 viviendas en todo 2025, el peor desempeño del país.

En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Vivienda que deroga la norma de 1988 e introduce por primera vez el financiamiento hipotecario y el subarrendamiento.

La norma también limita la posesión a dos viviendas permanentes por persona y faculta al Estado para reclamar propiedades abandonadas con deterioro estructural. Analistas señalan, sin embargo, que la ley no resuelve el problema de fondo: la falta de materiales, la burocracia y el control estatal que ha paralizado la construcción durante décadas.

El hackathon tiene valor académico real, pero su alcance resulta marginal frente a una crisis estructural que el régimen lleva años sin poder —ni querer— resolver con los instrumentos que realmente harían falta: inversión, descentralización y apertura al sector privado en la construcción.