Isla de la Juventud solo terminó 39 viviendas en 2025; el resto de Cuba apenas llegó a 5,454

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La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba publicó este miércoles los datos oficiales de construcción del año pasado, y las cifras confirman el colapso del sector: en todo 2025 se terminaron apenas 5,493 viviendas en todo el país, con la Isla de la Juventud como el territorio de peor desempeño, con solo 39 unidades concluidas en doce meses.

El informe «Construcción en Cuba. Indicadores seleccionados, 2025» revela que esa cifra nacional representa una caída del 26% respecto a las 7,427 viviendas terminadas en 2024, y un desplome del 83% frente al máximo reciente de 32,874 unidades registrado en 2021.

Holguín fue la provincia con mejores resultados, con 891 viviendas terminadas, seguida por La Habana con 677, y Pinar del Río y Santiago de Cuba con 403 cada una.

En el extremo opuesto, tras la Isla de la Juventud con sus 39 unidades, figuran Guantánamo con 176, Ciego de Ávila con 243 y Mayabeque con 244.

La ONEI destacó como «dato curioso» que «la única provincia en la que aumentó la cantidad de viviendas terminadas fue La Habana, con 223 más en 2025» respecto al año anterior. El resto del país registró caídas o estancamiento.

El desglose por modalidad agrava el panorama: la construcción estatal cayó un 35%, de 2,756 viviendas en 2024 a apenas 1,791 en 2025. La autoconstrucción o esfuerzo propio también retrocedió un 21%, de 4,671 a 3,702 unidades.

Un dato adicional ilustra la parálisis del sector: de las 110,647 viviendas que estaban en construcción durante 2025, 40,191 se encontraban paralizadas, todas bajo la modalidad de esfuerzo propio.

El plan estatal para 2025 contemplaba terminar 10,795 viviendas. Con 5,493 unidades concluidas, el país apenas alcanzó el 51% de su propia meta, repitiendo el patrón de años anteriores: en 2024 solo se cumplió el 55% del objetivo anual.

Este fracaso sistemático ocurre sobre un déficit habitacional que el propio Ministerio de la Construcción (MICONS) reconoció ante la Asamblea Nacional en julio de 2025: 805,583 viviendas faltantes, entre las que deben construirse desde cero y las que requieren rehabilitación urgente.

De las aproximadamente 4,1 millones de viviendas que existen en Cuba, el 35% se encuentra en estado regular o malo, lo que equivale a cerca de 1,4 millones de inmuebles deteriorados, una cifra que sigue creciendo mientras la construcción se hunde.

Las causas estructurales incluyen la escasez crítica de materiales —la producción de cemento operó al 10% de la capacidad instalada en 2024—, los apagones que paralizan obras y la crisis económica general provocada por seis décadas de dictadura.

Al ritmo de construcción de 2025, cerrar solo el componente de nuevas viviendas del déficit oficial tomaría más de 74 años, sin contar el deterioro continuo del parque existente.