Lester Domínguez cumple años a la espera de una operación

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Lester Domínguez Ortiz celebra este miércoles su cumpleaños en Holguín sin una fecha para la operación que necesita con urgencia, más de un año después de que los médicos confirmaran que estaba en condiciones de ser intervenido.

El joven, que quedó paralizado tras ser atacado a machetazos en el cuello en marzo de 2023 en San Germán, Holguín, cuando tenía 16 años, relató su situación en un video difundido por el creador de contenido Noly Blak: «Me hace falta operarme porque tengo la médula comprimida y la cervical invertida y eso poco a poco va comprimiendo más la médula y me está matando».

Lester asegura tener ya reunido el material quirúrgico necesario para la intervención, pero nadie del sistema de salud lo ha contactado en más de un año. «Hace un año estuve en la espera. Llegué hasta hacerme los análisis y todo, pero me dijeron que me iban a llamar, que iban a contactar conmigo y nadie lo ha hecho», afirmó. «Solamente me falta que pongan al salón y me llamen».

La compresión medular avanza y ya le impide abrir las manos, lo que le dificulta incluso manejar su silla de ruedas, que además está deteriorada y partida. «Ya la médula me va comprimiendo y voy perdiendo mis manos. Ya no puedo manipular esta silla», señaló.

Captura de Facebook

Lester está alojado en casa de una tía en Holguín porque en San Germán, su municipio, no hay corriente eléctrica con regularidad.

El ataque que cambió su vida ocurrió cuando regresaba a casa caminando con el teléfono en la mano: «Yo, directo, por la espalda, ni me enteré. Me cogieron en una esquina cuando iba directo a mi casa. Nada más sentí ya el golpe».

El agresor, Adrián Grass Bermúdez, fue identificado cuando el teléfono robado —un Huawei de bajo valor— apareció enterrado en su patio.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión para Grass Bermúdez, más cuatro adicionales por robo de teléfonos a otras víctimas, y el juicio quedó concluso para sentencia en mayo de 2024. Un segundo implicado se suicidó antes del proceso.

La operación acumula una cadena de aplazamientos. En agosto de 2025, los médicos confirmaron que Lester estaba listo para ser intervenido, pero en octubre la familia aún buscaba una minerva ortopédica indispensable para la cirugía. En noviembre, el huracán Melissa agravó la situación al afectar 461 instalaciones de salud en el oriente cubano, incluida Holguín.

Ese colapso no es aislado: el sistema sanitario cubano acumula en 2026 una lista de espera quirúrgica de hasta 96,000 personas, entre ellas 11,000 niños, con cirugías limitadas a emergencias por falta de electricidad y recursos.

El padre de Lester, Dennis Domínguez, denunció públicamente el abandono del régimen y describió con ironía la situación: «Una potencia médica, donde el niño corre peligro para su vida con esa vértebra invertida que no se ha podido operar».

También denunció que su hijo lleva más de un año sin ningún tipo de ayuda estatal: «Así dice que apoyan a los casos vulnerables y personas más necesitadas, dejen de estar engañando al pueblo».

Como regalo de cumpleaños, Lester Fleites, residente en Estados Unidos, anunció la donación de una silla eléctrica para el joven, cuya silla actual ya no puede manipular.

La operación pendiente, sin embargo, sigue siendo la principal amenaza para su recuperación, ya que la vértebra sin intervenir podría derivar en artritis y bloquear cualquier avance en rehabilitación.

«El niño está vivo de milagro», resumió Dennis Domínguez, quien pidió a quienes deseen ayudar que contacten a Lester directamente al número 54-19-99-63.