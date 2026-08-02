Lester Domínguez pide ayuda para reunir 30 mil dólares y operarse en Estados Unidos: «Me dieron la visa humanitaria»

Lester Domínguez, el joven holguinero que quedó en silla de ruedas tras recibir un machetazo en el cuello hace tres años, publicó este domingo un video en Facebook pidiendo ayuda para completar los 30,000 dólares que necesita para operarse en Estados Unidos, luego de obtener una visa humanitaria.

«Hola mi gente, soy Lester Domínguez, soy el muchacho que por robarme me dieron un machetazo hace tres años. Necesito ahora recaudar 30 mil dólares para mi operación en Estados Unidos. Ya conseguí una visa humanitaria por urgencia, necesito ir el 11 de septiembre a recogerla», dijo el joven.

Lester aseguró que ya tiene más de la mitad del dinero reunido gracias a fundaciones y personas solidarias, y que los fondos van directamente a la cuenta del hospital que realizará la intervención: «Nadie lo toca, va directamente a la cuenta».

Pidió a quienes no puedan donar que al menos difundan el video: «Si no pueden, por favor, compartan el video y etiquétenselo a personas para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga».

En paralelo, su padre Dennis Domínguez publicó un mensaje explicando la urgencia médica del caso: Lester tiene una vértebra invertida que le comprime progresivamente la médula espinal, con riesgo de quedar paralítico total si no se opera a tiempo.

«Aquí cada minuto cuenta, ya que el niño tiene una vértebra invertida que le va comprimiendo la médula espinal, y termina quedando paralítico», escribió el angustiado padre en su publicación de Facebook.

El calvario de Lester comenzó el 21 de marzo de 2023, cuando tenía 16 años y fue atacado con un machete en San Germán, Holguín, para robarle un teléfono Huawei.

La lesión medular C5 incompleta lo dejó en silla de ruedas y lo sometió a meses de terapia intensiva con ventilación mecánica, traqueotomía, escaras, neumonía e infecciones bacterianas.

Adrián Grass Bermúdez fue detenido por el ataque, y el teléfono de Lester apareció enterrado en el patio de su vivienda. La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó para él 20 años de prisión por robo con violencia e intimidación y otros cuatro por el hurto continuado de dos teléfonos pertenecientes a otras víctimas.

La vista oral se celebró el 15 de mayo de 2024 y el juicio quedó concluso para sentencia. Según relató Dennis Domínguez, el segundo implicado se ahorcó cuando la Policía fue a detenerlo.

En agosto de 2025, tras realizarle una resonancia magnética, los médicos confirmaron que Lester podía someterse en Cuba a una operación para corregir las vértebras invertidas.

Sin embargo, la intervención no recibió una fecha definitiva a pesar de que la familia tuvo que conseguir por sus propios medios los insumos y medicamentos necesarios.

En octubre, su padre pidió ayuda para obtener una minerva ortopédica, considerada indispensable para proteger el cuello del joven durante su recuperación.

La compresión medular avanza: Lester ya no puede abrir las manos ni manejar su silla de ruedas por sí solo. El 1 de julio cumplió 20 años sin fecha para la operación, y días después recibió una silla de ruedas eléctrica donada por el cubanoamericano Lester Fleites.

Dennis Domínguez agradeció en su publicación a Iluminada Valdez, quien acompañó a Lester con videollamadas desde que estuvo en terapia intensiva, y al excampeón mundial de boxeo Yordenis Ugás, quien según el padre siempre ha apoyado al joven en los momentos más difíciles.

El padre también denunció que su hijo lleva más de un año sin recibir ningún tipo de ayuda del gobierno cubano, mientras la familia lucha por reunir el dinero que puede salvarle la vida: «El que pueda donar lo que pueda, esa cuenta va directo al hospital que le van hacer la operación, y parece que su sueño se va hacer realidad, de ser el mismo niño que era antes».