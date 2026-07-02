Cubano en Miami cumple sueño al trabajar para leyendas del fútbol como Ronaldo o Roberto Carlos: «Salí de Cuba sin nada»

Un emprendedor cubano radicado en Miami compartió esta semana un video en TikTok que resume de golpe lo que significa construir una vida desde cero en el exilio: su empresa de coctelería y charcutería de lujo fue contratada para atender un evento privado donde estuvieron reunidas algunas de las mayores leyendas de la historia del fútbol mundial.

El emprendedor, identificado como Alex, relató con emoción visible cómo sirvió cócteles y charcutería artística cara a cara a Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Marco Materazzi y Gabriel Batistuta en plena efervescencia de la Copa del Mundo 2026, que tiene a Miami como una de sus sedes principales.

«Salimos de Cuba hace un par de años por culpa de un régimen que tapaba los sueños, llegando a este país buscando libertad, y nos tocó comenzar absolutamente desde cero», dijo Alex en el video, publicado el martes pasado.

Lo que vino después de ese comienzo difícil es lo que hace especial la historia.

«Si cuando comencé con Rose Luxe Bar me hubieran dicho que terminaría preparando la coctelería de lujo y nuestra charcutería artística para campeones del mundo como Ronaldo El Fenómeno, Romário, Roberto Carlos, Marco Materazzi y Gabriel Batistuta, ¡habría dicho que estaban absolutamente locos!», escribió en la descripción del video.

Alex destacó especialmente el gesto de Romário, quien le dedicó un pulgar arriba en señal de aprobación, y mencionó que Roberto Baggio compartió el momento del evento en sus propias redes sociales, un detalle que, según sus propias palabras, «todavía le cuesta creer».

«Gente que crecí viendo levantar la Copa del Mundo en televisión, y verlos anoche disfrutar de nuestro servicio de lujo y darnos su aprobación con una sonrisa es algo que todavía no me creo», expresó en la grabación.

El contexto ayuda a entender cómo fue posible reunir a tantas leyendas en un mismo lugar: Miami acoge siete partidos del Mundial 2026, incluyendo un cuarto de final el 11 de julio y el partido por el tercer lugar el 18 de julio, lo que convirtió a la ciudad en punto de encuentro natural para figuras históricas del deporte.

La historia de este emprendedor cubano se suma a la de cientos que han logrado levantar negocios exitosos en Estados Unidos partiendo prácticamente de nada, convirtiendo la necesidad en motor.

«Llegar a este país y empezar desde cero te enseña que cuando hay disciplina, pasión y un estándar de excelencia, los sacrificios tienen recompensa», resumió Alex, antes de cerrar el video con una promesa: «Esto apenas comienza. Mi gente, el trabajo duro y el servicio premium siempre pagan».