Cubano en Miami cumple sueño al trabajar para leyendas del fútbol como Ronaldo o Roberto Carlos: «Salí de Cuba sin nada»

Un emprendedor cubano radicado en Miami compartió esta semana un video en TikTok que resume de golpe lo que significa construir una vida desde cero en el exilio: su empresa de coctelería y charcutería de lujo fue contratada para atender un evento privado donde estuvieron reunidas algunas de las mayores leyendas de la historia del fútbol mundial.
El emprendedor, identificado como Alex, relató con emoción visible cómo sirvió cócteles y charcutería artística cara a cara a Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Marco Materazzi y Gabriel Batistuta en plena efervescencia de la Copa del Mundo 2026, que tiene a Miami como una de sus sedes principales.
«Salimos de Cuba hace un par de años por culpa de un régimen que tapaba los sueños, llegando a este país buscando libertad, y nos tocó comenzar absolutamente desde cero», dijo Alex en el video, publicado el martes pasado.
Lo que vino después de ese comienzo difícil es lo que hace especial la historia.
«Si cuando comencé con Rose Luxe Bar me hubieran dicho que terminaría preparando la coctelería de lujo y nuestra charcutería artística para campeones del mundo como Ronaldo El Fenómeno, Romário, Roberto Carlos, Marco Materazzi y Gabriel Batistuta, ¡habría dicho que estaban absolutamente locos!», escribió en la descripción del video.
Alex destacó especialmente el gesto de Romário, quien le dedicó un pulgar arriba en señal de aprobación, y mencionó que Roberto Baggio compartió el momento del evento en sus propias redes sociales, un detalle que, según sus propias palabras, «todavía le cuesta creer».
«Gente que crecí viendo levantar la Copa del Mundo en televisión, y verlos anoche disfrutar de nuestro servicio de lujo y darnos su aprobación con una sonrisa es algo que todavía no me creo», expresó en la grabación.
El contexto ayuda a entender cómo fue posible reunir a tantas leyendas en un mismo lugar: Miami acoge siete partidos del Mundial 2026, incluyendo un cuarto de final el 11 de julio y el partido por el tercer lugar el 18 de julio, lo que convirtió a la ciudad en punto de encuentro natural para figuras históricas del deporte.
La historia de este emprendedor cubano se suma a la de cientos que han logrado levantar negocios exitosos en Estados Unidos partiendo prácticamente de nada, convirtiendo la necesidad en motor.
«Llegar a este país y empezar desde cero te enseña que cuando hay disciplina, pasión y un estándar de excelencia, los sacrificios tienen recompensa», resumió Alex, antes de cerrar el video con una promesa: «Esto apenas comienza. Mi gente, el trabajo duro y el servicio premium siempre pagan».
Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento cubano en Miami y el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es el emprendedor cubano que logró trabajar en un evento con leyendas del fútbol?
El emprendedor cubano se llama Alex y es dueño de una empresa de coctelería y charcutería de lujo en Miami. Su negocio fue contratado para un evento privado donde estuvieron presentes leyendas del fútbol mundial como Ronaldo, Romário, y Roberto Carlos durante el Mundial 2026.
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¿Cómo ha impactado la Copa del Mundo 2026 en Miami?
La Copa del Mundo 2026 ha convertido a Miami en un punto de encuentro para figuras del fútbol y ha generado un ambiente festivo en la ciudad. Miami acoge siete partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, lo que ha atraído a multitudes y ha sido un gran impulso para negocios locales y eventos culturales.
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¿Qué dificultades enfrentó Alex para establecer su negocio en Miami?
Alex, como muchos otros emigrantes cubanos, llegó a Miami buscando libertad y tuvo que comenzar desde cero. Se enfrentó al desafío de iniciar un negocio en un nuevo país, pero con disciplina, pasión y un estándar de excelencia, logró establecerse y alcanzar el éxito.
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¿Qué eventos destacados están ocurriendo en Miami durante el Mundial 2026?
Miami es sede de varios eventos destacados durante el Mundial 2026, incluyendo el FIFA Fan Festival en Bayfront Park y la exhibición del trofeo de la Copa Mundial en la Freedom Tower. Estos eventos han contribuido a una atmósfera vibrante y llena de celebraciones en la ciudad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.