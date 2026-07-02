Madre cubana de 25 años en EE.UU. le llega orden de deportación: "Seguiré luchando más fuerte"

Leidys Barrabi, una emprendedora cubana de 25 años radicada en Miami, reveló públicamente que recibió una orden de deportación tras cuatro años construyendo su vida en Estados Unidos, donde levantó desde cero un salón de belleza y crió a su hija.

En un video emotivo publicado el 27 de junio en TikTok, Barrabi narró el impacto de la noticia con sus propias palabras: «Media de construir un salón exitoso en Miami, de crear una vida estable para mi hija y mi familia, recibí esta noticia. Ahora no sé qué va a pasar mañana, no sé cuál será el próximo capítulo de mi historia».

A pesar del golpe, la joven madre se negó a rendirse y lanzó un mensaje de determinación: «Aunque hoy no tenga todas las respuestas, sigo creyendo que Dios tiene el control de mi vida y seguiré luchando más fuerte que nunca, porque hay algo más grande que mis miedos: las ganas de seguir adelante y de construir un futuro lo mejor para mi hija y para mi familia».

Barrabi también reconoció el peso emocional que implica vivir bajo esa amenaza: «Solamente los emigrantes que han pasado por algo parecido saben lo difícil que es vivir con esta incertidumbre».

La publicación en Instagram de la emprendedora superó las 757,000 vistas, 49,000 me gusta y 3,200 comentarios en menos de 24 horas, con una avalancha de mensajes de apoyo y solidaridad de la comunidad cubana y latina.

Desde el punto de vista legal, la orden que recibió Barrabi no es necesariamente definitiva. Tiene derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración en un plazo de 30 días, aunque el Departamento de Justicia propuso en febrero de 2026 reducir ese plazo a 10 días.

Es fundamental que, además de apelar, solicite una moción de suspensión de deportación, ya que la apelación por sí sola no detiene automáticamente el proceso.

El caso de Barrabi se enmarca en un endurecimiento sostenido de las políticas migratorias bajo la administración Trump: Miami registró 12,599 arrestos de inmigrantes entre marzo de 2025 y abril de 2026, representando el 10% del total nacional, y los arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a cubanos aumentaron un 463% en ese período.

Más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación activas en Estados Unidos, y en los primeros cinco meses de 2026 fueron deportados 612 cubanos en 18 operaciones desde el país.

Casos similares han proliferado en los últimos meses. La madre cubana Heydi Sánchez Tejeda fue deportada desde Tampa en abril de 2025 durante una cita rutinaria con ICE; Diana Fonseca optó por la salida voluntaria en mayo de 2026 antes de su audiencia migratoria; y otra madre cubana regresó voluntariamente a Cuba tras cuatro años en el país por miedo a una citación de ICE.

Barrabi pidió a sus seguidores que se unieran en oración por ella y por todos los emigrantes en situaciones similares, y expresó su deseo de convertir su contenido en una nueva forma de sostener a su familia: «Quisiera llegar a los mil seguidores y convertir este contenido en otra forma de sostener a mi familia».