Madre cubana con I-220A abandona EE.UU. y regresa a Cuba tras recibir esta citación: "Me dio miedo"

Una cubana identificada como Débora (@soydeborah97) regresó voluntariamente a Cuba tras cuatro años en Estados Unidos, según un video que publicó en TikTok en mayo de 2026. La razón que la impulsó a tomar esa decisión fue el miedo: recibió una citación para presentarse un sábado con todos sus documentos ante una autoridad migratoria, y eso la aterró.

«Mi historia es un poco triste porque yo era I-220A y tuvimos una situación muy mala porque cuando tuve la cita en ese lugar, no puedo decir el nombre, me dijeron que tenía que presentarme otro día que caía sábado y que tenía que ir con todos mis documentos. Yo agarré miedo, pues entonces tomé la decisión de regresar», explicó Débora en el video.

Debora regresó a Cuba junto a su hija de dos años, quien es ciudadana americana. Actualmente vive en Pratacúe, en casa de su madre, mientras acondiciona su propia vivienda. «Todavía me faltan pintarle las ventanas, las puertas. Pero poco a poco, un día a la vez porque todo no se puede juntar», relató.

La mudanza desde Estados Unidos fue costosa y agotadora. «Imagínense una mudanza desde allá para acá, una bebé y yo», dijo. Su esposo, quien también tiene I-220A, permanece en EE.UU. esperando para evaluar cómo evoluciona su situación antes de tomar una decisión similar.

Débora reconoció que ya no puede regresar a Estados Unidos y que está gestionando la ciudadanía cubana para su hija, quien entró a la isla sin inconvenientes al presentar todos sus documentos en regla. Para sostenerse económicamente, crea contenido en TikTok desde Cuba: «Aquí estoy tratando de hacer videos para crear contenido y darme a conocer en el mundo y para poder que este sea mi trabajo, porque desde acá soy mamá tiempo completo».

El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite a una persona permanecer fuera de detención mientras su caso migratorio sigue pendiente. No equivale a residencia permanente, no es un parole ni una admisión legal, y los tribunales han determinado que no garantiza acceso a la Ley de Ajuste Cubano. Regresar voluntariamente a Cuba con este estatus activo puede destruir la credibilidad de un caso de asilo pendiente, ya que puede interpretarse como evidencia de que el temor a persecución alegado no era real.

El caso de Débora no es aislado. Desde 2025, con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, varios cubanos con I-220A han optado por el regreso voluntario a la isla ante el temor a detenciones y deportaciones expeditas. En junio de 2025, otra cubana regresó a Cuba tras más de dos años en EE.UU. después de que su esposo fuera deportado. En octubre de ese mismo año, un cubano con I-220A regresó a la isla con un Toyota, lo que generó polémica en redes sociales.

Este mismo mes, una madre cubana con I-220A tomó la decisión de salir voluntariamente de EE.UU. antes de su audiencia, en un patrón que se repite con creciente frecuencia entre los cubanos que llegaron a Estados Unidos entre 2021 y 2023. Mientras tanto, abogados han logrado residencias para cubanos con I-220A tras batallas legales, lo que subraya que el regreso voluntario no era la única opción disponible para quienes enfrentaban esa incertidumbre.