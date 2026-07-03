Díaz-Canel intenta motivar a médicos cubanos con su «resistencia creativa»

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó este jueves el Hospital Universitario Ginecobstétrico Docente Ramón González Coro, en La Habana, donde intentó motivar al personal sanitario acuñando el término «resistencia creativa» para describir el esfuerzo de quienes trabajan en medio de apagones, escasez de medicamentos y sin transporte para llegar al trabajo, según recoge un video difundido por Canal Caribe.

Díaz-Canel reconoció abiertamente las condiciones en que opera el personal del centro: «Hoy ustedes, médicos, enfermeras, personal de la salud de este hospital, sin transporte, mucho a lo mejor ayer tuvieron que coger la madrugada para las cosas pendientes que tienen en la casa, están hoy aquí, llegan aquí casi que a pie y siguen salvando vidas».

Lejos de presentar soluciones concretas, Díaz-Canel apeló a la retórica del sacrificio y citó a Fidel Castro para justificar la precariedad: «Son tiempos difíciles, Fidel siempre nos decía que en las crisis hay que encontrar la oportunidad también para crecer, para desarrollarnos, para profesionalizarnos, y más temprano que tarde nosotros venceremos esta situación».

El propio gobernante describió el cuadro general del país sin eufemismos: «Los maestros terminaron el curso dando clases sin luz, y las personas que trabajan produciendo alimentos y en otras empresas lo están haciendo sin que exista combustible. Ese es el panorama de un país y de un pueblo que sufre, cotidianamente estamos sufriendo».

Su definición de «resistencia creativa» quedó así: «No es solo aguantar el golpe de la adversidad del bloqueo, sino que en medio de esas restricciones, virtuosamente cómo nosotros avanzamos».

Díaz-Canel estuvo acompañado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y los ministros de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y de Comunicaciones, Mayira Revich Marín.

El González Coro atiende a cerca de 1,000 gestantes de varios municipios habaneros y brinda servicios especializados a mujeres de todo el país.

Entre los retos que el propio hospital expuso al mandatario figuran reducir la tasa de mortalidad materno-infantil a niveles de años anteriores, completar plantillas —especialmente en enfermería y personal de limpieza— y extender la digitalización.

El centro también busca elevar su disponibilidad de camas a 200 e instalar paneles solares.

La visita ocurre mientras el sistema de salud cubano está «al borde del colapso», según admitió el propio Portal Miranda en febrero de este año.

El país opera con apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible, con 461 de 651 fármacos esenciales en falta total o baja cobertura.

La mortalidad infantil en Cuba se ha más que duplicado desde 2018, pasando de 4,0 a 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos al cierre de 2025.

En La Habana, esa cifra alcanzó 14 por 1,000 en los primeros dos meses de 2026, el nivel más alto en dos décadas. La mortalidad materna creció un 50% entre 2024 y mediados de 2025.

Más de 77,500 profesionales de la salud emigraron entre 2021 y 2024, incluyendo más de 30,000 médicos, mientras el régimen mantiene a más de 16,000 colaboradores sanitarios en 50 países a través de sus misiones internacionales, señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un programa con indicios graves de trabajo forzoso y retención salarial de hasta el 97,5%.

Ante el personal del González Coro, Díaz-Canel advirtió sobre las consecuencias de que el personal médico abandonara sus puestos: «Imagínense si nuestro personal médico en una institución como esta se nos desmembrara, si la gente se acobardara, si ustedes mismos dejaran de tener esa... ¿quién atendía las embarazadas, quién hacía los partos, cómo lográbamos tener nacimientos?».