Jóvenes de Fuera de la Caja Cuba denuncian trato inhumano en interrogatorio: «Lo pagarán»

Jóvenes de Fuera de la Caja Foto © Captura de video de X

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El colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba rompió el silencio este viernes tras ser retenido casi 11 horas por la Seguridad del Estado cubana, y lanzó una advertencia directa al régimen: «Lo que pasó ayer es inhumano pero el mal no es eterno. Lo pagarán».

El operativo represivo se ejecutó el miércoles 2 de julio, cuando agentes de la Seguridad del Estado citaron simultáneamente a las 10:00 a.m. a cuatro activistas en distintas unidades policiales de La Habana, en lo que el activista David Espinosa («DavidSiloetano») calificó como un intento deliberado de impedir su asistencia a la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión diplomática Mike Hammer.

Los hermanos Amanda Beatriz Andrés Navarro («Betty») y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes de Fuera de la Caja Cuba, fueron llevados a la Unidad PNR del municipio 10 de Octubre, en Lawton, mientras que la activista Anna Sofía Benítez Silvente («Anna Bensi») y el pastor evangélico Rolando Pérez Lora («Pregonero de Cristo») fueron citados en la estación policial de Alamar, en Habana del Este.

La retención se extendió durante casi 11 horas, superando con creces el límite legal de dos horas que establece la propia legislación cubana para entrevistas policiales.

Espinosa describió la jornada sin rodeos: «¡Casi 11 horas de tortura psicológica! ¡11 horas!», y añadió: «Indudablemente, ellos querían impedir nuestra participación en la celebración en casa de Mike Hammer. ¡Qué atropello lo que hicieron!»

Fuera de la Caja Cuba también agradeció este viernes el respaldo recibido y explicó que la falta de conexión a internet les había impedido responder antes: «Son muchísimos mensajes de apoyo y preocupación, ahora es que tenemos un mínimo de conexión para responder alguito».

Frente a la estación de Alamar, un grupo de solidaridad intentó cantar alabanzas religiosas, pero agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se lo impidieron alegando que se trataba de una zona militar.

Vecinos del barrio compensaron con gestos de apoyo: ofrecieron café, agua y el uso de sus baños durante las horas de espera.

Anna Bensi fue liberada pasadas las 8:56 p.m., llorando, entre aplausos de sus allegados. La activista se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026, acusada junto a su madre de «actos contra la intimidad personal», con penas de entre dos y cinco años de prisión.

Las citaciones presentaron además irregularidades formales. Abel Andrés Navarro denunció que el documento estaba «mal redactado, fuera de todo término legal» y que la fecha indicaba «el 2 de junio» en lugar del 2 de julio: «Esto únicamente demuestra que este régimen tiene la ley de adorno».

La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció públicamente la represión, y Hammer cuestionó en X: «¿Qué les parece que la seguridad del estado amenace a Cubanos que atienden o vengan a trabajar en eventos, como la celebración del Día de Independencia de EE.UU?»

Espinosa cerró su relato con una reflexión que resume el sentir del grupo: «Aunque los cristianos cubanos somos libres en Cristo, físicamente jamás lo seremos mientras vivamos en dictadura».