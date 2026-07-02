Embajada de EE.UU. en La Habana denuncia represión contra activistas invitados al 4 de julio

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba cuestionó este jueves públicamente la represión de la Seguridad del Estado contra ciudadanos cubanos que intentaban asistir o trabajar en su celebración del Día de la Independencia, enmarcada en la campaña #Freedom250. «¿Qué les parece que la seguridad del estado amenace a Cubanos que atienden o vengan a trabajar en eventos, como la celebración del Día de Independencia de EE.UU?», escribió la misión diplomática en X.

El mensaje de la embajada señaló que «muchos han dicho que el régimen les está impidiendo asistir» al evento, y lanzó una pregunta directa al régimen: «¿Por qué le molesta tanto que #CubanosDeAPie participan en un evento que celebra libertad?»

El operativo represivo se desplegó de forma simultánea contra varios activistas y periodistas independientes en La Habana. La periodista y fundadora de 14ymedio, Yoani Sánchez, denunció en Facebook: «Tenemos un operativo de la policía política en los bajos de nuestro edificio para impedirnos salir de casa».

La periodista independiente Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC en Cuba, también reportó una vigilancia reforzada frente a su vivienda.

«Varios efectivos de la policía política vigilan mi vivienda. El operativo es más fuerte de lo habitual. Hoy es la conmemoración del 4/7 en la residencia de Mike Hammer», escribió en su cuenta de Facebook.

Al mismo tiempo, el colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba denunció que la policía citó a su integrante Anna Sofía Benítez Silvente —conocida como Anna Bensi, de 21 años— y al «Pregonero de Cristo» para recibir una «advertencia oficial» a las 10:00 a.m. en la unidad policial de Habana del Este.

«Nos quieren intimidar», escribió el colectivo en Facebook. La citación a Anna Bensi fue firmada por el primer teniente Julio Torres Suárez y se produjo días después de que la joven protagonizara un intercambio público con Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Este patrón de represión en torno al 4 de julio no es nuevo. En 2025, agentes del régimen intentaron interceptar el automóvil diplomático en el que viajaba Camila Acosta para impedir que asistiera a la recepción de ese año. En aquella ocasión, el operativo también afectó a otras figuras de la oposición.

La campaña #Freedom250 fue lanzada por la embajada en mayo de 2026 para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense, invitando a ciudadanos cubanos a enviar mensajes sobre libertad.

El jefe de misión, Mike Hammer, ha mantenido una activa política de reuniones con familiares de presos políticos y activistas, lo que ha generado tensiones crecientes con el régimen, que en marzo de 2025 llegó a amenazar con expulsarlo.

Camila Acosta fue objeto de vigilancia policial en al menos tres ocasiones durante junio de 2026. En una de ellas, la periodista expuso en redes sociales al agente de la Seguridad del Estado que la vigilaba frente a su casa. Hammer elogió públicamente su trabajo en marzo de 2026: «Siempre me impresiona la valentía de los periodistas independientes en Cuba que se esfuerzan para informar tal como es la verdadera realidad en la isla».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el conglomerado militar cubano. En ese contexto de presión internacional, Cuba registró en abril de 2026 un total de 1,133 manifestaciones, un 29.5% más que en el mismo período del año anterior, según datos reportados en mayo.