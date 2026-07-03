Final de infarto entre Silvio Rodríguez y Juan Luis Guerra en Mundial de Artistas de habla hispana de La Chirichota

El cubano Silvio Rodríguez y el dominicano Juan Luis Guerra se enfrentan en la gran final del Mundial de Artistas de Habla Hispana, el torneo de votación popular organizado en redes por La Chirichota, agrupación cómico-musical canaria que ha conquistado redes y escenarios del mundo hispanohablante.

La votación está abierta hasta el lunes 6 de julio, y los resultados se anunciarán el martes 7. Para participar basta con escribir en los comentarios el nombre del favorito, una mecánica tan sencilla como efectiva que ya generó 158 comentarios y casi 3,000 reproducciones solo en Facebook.

El presentador del torneo no escatimó en dramatismo al anunciar la final: «Por fin llega la final del Mundial de Artistas de Habla Hispana. Una final mucho más esperada que la del Mundial de Fútbol, no hay color». Difícil discutirle el argumento a alguien que logró que miles de personas debatieran acaloradamente sobre música en lugar de hablar del tiempo.

El camino hasta la final no fue sencillo para ninguno. Silvio Rodríguez llegó aquí tras vencer en cuartos a Celia Cruz —lo que ya de por sí levantó más de una ceja— y luego superar en semifinales al argentino Gustavo Cerati. Juan Luis Guerra, por su parte, eliminó a Gloria Estefan en cuartos y a la legendaria Mercedes Sosa en la primera semifinal del torneo, dejando a más de un fanático con el corazón roto.

El presentador describió a los finalistas como «dos artistas muy diferentes pero con un nexo en común: la creatividad y dos factores muy importantes, la composición y la ejecución instrumental», y reconoció que la semana no estuvo exenta de turbulencias: «Ha sido una semana trepidante, llena de debate, descubrimientos, análisis, recuentos. Y alguna que otra pelea absurda de gente que no habla de música». Sobre esos participantes menos musicales, fue tajante: «Son los menos, no los tendremos en cuenta».

Las diferencias entre los dos finalistas son tan grandes como sus méritos. Silvio Rodríguez, nacido en San Antonio de los Baños en 1946, es el estandarte de la Nueva Trova Cubana, movimiento que fundó junto a Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú. Con más de 20 álbumes y cerca de 400 canciones —entre ellas «Unicornio», «Ojalá» y «Te doy una canción»—, su figura es inseparable del imaginario cultural cubano, para bien y para mal según a quién se le pregunte. Juan Luis Guerra, formado en el Berklee College of Music, redefinió la bachata y el merengue para el mundo entero: más de 30 millones de discos vendidos, tres Grammys y 31 Grammys Latinos avalan una carrera que comenzó con los álbumes Soplando (1984) y Mudanza y acarreo (1985), se disparó con «Bachata Rosa» en 1990, y no ha parado.

Lo curioso es que estos dos artistas tienen una historia compartida que pocos recuerdan. En 1993, Juan Luis Guerra fue abucheado en la gala Lo Nuestro por haber cantado a dúo con Silvio Rodríguez en República Dominicana meses antes. Años después, en 2011, ambos compartieron el premio Casandra en República Dominicana, como si la historia hubiera decidido darles una segunda oportunidad de estar juntos en un escenario, esta vez sin abucheos.

Los comentarios de los seguidores reflejan el nivel del debate: algunos argumentan que Silvio es poesía pura y guitarra sin artificios, mientras otros señalan que Juan Luis Guerra acumula más Grammys Latinos que canciones tiene un álbum promedio. Hay quienes votan con el corazón y quienes votan con la discografía en la mano. No faltan quiénes priorizan visiones políticas sobre musicales y, en el caso de Silvio, le reprochan su apoyo muchas veces demostrado al régimen dictatorial cubano.

El martes 7 de julio se sabrá quién se corona como el mejor artista de habla hispana según los seguidores de La Chirichota. Hasta entonces, la votación sigue abierta y el debate, encendido.