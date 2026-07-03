Denuncian violenta detención de Leonardo Romero Negrín durante protesta en Centro Habana

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Leonardo Romero Negrín, activista con un largo historial de persecución política, fue detenido con violencia la noche del miércoles en la esquina de Ánimas y Consulado, en Centro Habana, tras sumarse a un cacerolazo de vecinos que protestaban por los prolongados apagones y la falta de agua que asfixian al país.

Según denuncias difundidas en redes sociales por la organización Justicia 11J y el Observatorio de Libertad Académica, policías lo embestieron y lo condujeron a la estación de la calle Zanja, en el mismo municipio.

Familiares y amigos permanecieron durante horas frente a la sede policial sin recibir información concreta: primero les prometieron noticias a las 8:00 de la mañana, luego postergaron hasta las 10:00 y finalmente hasta las 2:00 de la tarde.

Según las denuncias en redes disponibles al momento de esta nota, las autoridades le habían abierto un expediente penal por el presunto delito de «desórdenes públicos» y Romero Negrín permanecía detenido.

La periodista e investigadora Lisbeth Moya González, amiga cercana del activista, encabezó la denuncia pública y advirtió que no dejará el caso en silencio. «Leo fue detenido en su barrio en Centro Habana por hacer lo que todo cubano decente debería hacer ahora mismo: en un cacerolazo», escribió en su perfil de Facebook.

Moya González también alertó sobre la apertura del expediente: «Señores, a Leonardo Romero Negrín le abrieron un expediente penal por desorden público. Parece que no lo sueltan hoy».

Gretel Alvisa Realín, por su parte, resumió la arbitrariedad del arresto: «Tocar calderos en Cuba es ahora mismo criminalizado, como ciudadanos no podemos expresar el descontento, la inconformidad y la rabia de vivir en un país secuestrado y apagado».

La detención se inscribe en un patrón sostenido de represalia contra Romero Negrín. En abril de 2021 fue arrestado en la calle Obispo por portar un cartel que decía «Socialismo sí, represión no».

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, fue detenido violentamente cuando intentaba proteger a un exalumno que era golpeado por agentes de civil; permaneció preso seis días y denunció golpizas, tablazos en las piernas y un cabezazo en la nariz.

En marzo de 2025, la policía lo detuvo nuevamente por protestar con un cartel en blanco en el Parque Central de La Habana, y en febrero de 2026 fue arrestado junto a la profesora Alina Bárbara López en Matanzas, siendo liberado horas después con advertencia de posibles cargos.

El arresto ocurre en medio de una ola de cacerolazos y protestas que sacude a Cuba desde junio, impulsada por una crisis energética sin precedentes: el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,211 MW este jueves, dejando sin electricidad a aproximadamente el 69% del país.

Justicia 11J y el Observatorio de Libertad Académica llamaron la atención de representaciones diplomáticas en Cuba, así como de la UNESCO, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional ante la detención.

Moya González cerró su denuncia con una advertencia directa al régimen: «Suelten a Leonardo Romero ya. Y si no lo hacen, narrativamente van a tener a otro héroe preso porque lo es. Leonardo Romero Negrín es un héroe silencioso: el héroe de la gente de su barrio, el de sus alumnos, el de todo el que lo conoce».

En redes sociales, el caso ha generado una ola de solidaridad y condena, con numerosas voces denunciando la detención y exigiendo su liberación.

Figuras reconocidas como el cineasta Fernando Pérez y la intelectual Alina Bárbara López Hernández se han sumado al reclamo, en un contexto marcado por el creciente clima de represión y la criminalización de la protesta pacífica en Cuba.