Cubalex denuncia violación del debido proceso y exige liberación de integrantes de El4tico

La organización de derechos humanos Cubalex denunció este miércoles las graves violaciones al debido proceso cometidas contra Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, quienes cumplen seis meses privados de libertad sin que la Fiscalía haya presentado una petición fiscal ni fijado fecha para juicio oral.

Ambos jóvenes fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en sus viviendas en Holguín por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía, en el marco de un operativo que incluyó registros domiciliarios y la confiscación de sus equipos de trabajo: computadora portátil, cámara, teléfono, trípode y router.

La Fiscalía Provincial de Holguín les imputa los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, cargos que podrían acarrear penas de hasta nueve años de privación de libertad.

Desde finales de marzo permanecen recluidos en la Prisión Provincial de Holguín, tras haber estado inicialmente en la unidad policial conocida como «Todo el mundo canta».

Cubalex documentó irregularidades desde el primer momento del operativo. Los agentes se negaron a exhibir la orden de registro cuando Ernesto Medina la solicitó, argumentando que tendría acceso a ella solo al finalizar la diligencia, y el procedimiento se realizó sin la presencia de testigos, en contravención directa de la Ley No. 143 «Del Proceso Penal».

Un recurso de hábeas corpus presentado en favor de los detenidos fue rechazado por el Tribunal Provincial de Holguín.

Según la organización, «la prolongación de la prisión preventiva durante seis meses sin que exista una petición fiscal ni una fecha de juicio agrava las preocupaciones sobre las garantías procesales de ambos jóvenes», en una situación que viola los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales exigen que esta medida sea excepcional, necesaria y sujeta a control judicial efectivo.

A pesar del encarcelamiento, ambos jóvenes han mantenido una postura de resistencia. Apenas dos semanas después de su arresto, Kamil Zayas hizo llegar un mensaje que circuló ampliamente entre activistas: «Ha valido la pena. No se rindan».

En junio envió además una carta manuscrita desde prisión en la que denunció la situación que atraviesa Cuba y exhortó a la ciudadanía a no renunciar a sus derechos.

En el caso de Ernesto Medina, su madre reveló en abril que la Seguridad del Estado le exigió al joven grabar un video de arrepentimiento y retractación, lo cual él rechazó.

Cubalex señaló que esta práctica «ha sido documentada de manera reiterada en Cuba y constituye una práctica incompatible con el respeto a la libertad de conciencia y con el derecho a no ser obligado a incriminarse ni a emitir declaraciones bajo coacción».

El4tico es un proyecto audiovisual independiente surgido en Holguín en 2024 que produce análisis y crítica sociopolítica sobre la realidad cubana, y acumuló decenas de miles de seguidores en redes sociales antes de que el régimen detuviera a sus fundadores.

Según comunicación de Cubalex con familiares, ambos jóvenes reciben visitas cada quince días y se mantienen con buen ánimo dentro de las circunstancias de su encarcelamiento, aunque hasta el momento no les han informado sobre una solicitud fiscal ni sobre cuándo serían llevados a juicio.