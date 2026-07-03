«¡Libertad!»: Cubanos protestan tras más de 24 horas sin electricidad y días sin agua

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Vecinos del barrio Zamora, en el municipio de Marianao, La Habana, salieron a las calles el miércoles 1 de julio para protestar contra los apagones y la falta de agua, en una manifestación documentada en Facebook por la residente Zea Gisselle.

«¡ZAMORA EN PROTESTA! Más de 24 horas sin electricidad, días sin agua. AQUÍ VIVIMOS SERES HUMANOS, NO SOMOS ANIMALES», escribió Gisselle, quien describió el ambiente de indignación en las calles del barrio mientras los vecinos coreaban «¡Libertad!».

Según su testimonio, a las 10:00 pm las autoridades restablecieron el servicio eléctrico por apenas cinco minutos, en lo que muchos interpretaron como una maniobra para calmar los ánimos sin resolver el problema de fondo.

La autora del testimonio denunció la contradicción que enfurece a los cubanos: «Para patrullar el barrio y reprimir sí tienen combustible, pero para mantener al país con los servicios básicos garantizados no».

Durante la protesta, un vecino anónimo expresó el nivel de desesperación que se vive en el barrio: «Al final ni ellos se van a ir, ni nosotros los vamos a sacar. Es mejor que Cuba desaparezca, aunque tengamos que desaparecer nosotros».

Captura de Facebook / Zea Gisselle

«Hay un pueblo que prefiere la muerte misma antes que ellos se queden en el poder», escribió Gisselle al cerrar su publicación. «Yo veo la esperanza y el valor naciendo».

Zamora no es un caso aislado ni un barrio que protesta por primera vez. El reparto de Marianao acumula un historial de resistencia en 2026 que le ha valido el apodo de «la frontera de la luz», según un reportaje de El Toque. En mayo y junio ya se habían registrado cacerolazos y bloqueos de calles en la intersección de las calles 124 y 35.

En aquellas protestas anteriores, una madre fue detenida y esposada por pedir comida para su hijo, multada con 30 pesos cubanos y amenazada con que le separarían al menor si volvía a manifestarse.

La protesta del 1 de julio se inscribe en una ola de manifestaciones que analistas consideran la más extensa desde el 11 de julio de 2021. Solo en mayo se registraron 1,311 protestas en todo el país, la cifra mensual más alta desde aquel levantamiento. La organización Cubalex documentó 109 protestas adicionales durante junio.

Las consignas han escalado desde «¡Queremos corriente!» hasta «¡Abajo la dictadura!» y «¡Libertad!», reflejando un hartazgo que ya no es solo material sino político.

El régimen ha respondido con una estrategia dual: concesiones puntuales -restablecer la luz brevemente tras las manifestaciones, enviar pipas de agua- y represión sistemática. En junio se documentaron al menos 38 arrestos, incluyendo seis menores de edad.

La crisis energética que alimenta este descontento es estructural. El déficit de generación alcanzó un récord histórico de 2,208 MW el 25 y 26 de junio, dejando sin electricidad simultánea a cerca del 70 % del país. Nueve de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio.

El día siguiente a la protesta de Zamora, vecinos de La Lisa se plantaron frente a la sede del Partido Comunista tras más de 50 horas sin electricidad, y el jueves continuaron los cacerolazos en Santiago de Cuba, El Cerro, El Vedado y Regla, con el régimen respondiendo con militarización en los barrios.