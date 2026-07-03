El logro de esta cubana tras 4 meses en viviendo en este país: "Estoy súper contenta"

Una joven cubana conocida en TikTok como Dayi (@dayi35218) celebró este lunes la compra de su primer auto en Brasil tras haber alcanzado 300,000 seguidores en esa red social, apenas cuatro meses después de instalarse en el país, en un video grabado bajo la lluvia y con visible emoción.

«Ya llevo 4 meses en Brasil y gracias a la interacción que tuve el video pasado y a todos los seguidores que se unieron, logré alcanzar unos 300,000 seguidores, miren esto, mi carrito», dijo Dayi en el clip, donde no podía ocultar la alegría.

La creadora de contenido atribuye el salto en su comunidad digital a un video anterior que se viralizó y le trajo una oleada masiva de nuevos seguidores en poco tiempo.

«Una locura. Logré uno de los sueños más grandes que siempre he tenido y espero que siga creciendo esa comunidad», expresó.

Al final del video, Dayi anticipó que mostraría algo más al llegar a casa, generando expectativa entre quienes la siguen. Los hashtags que acompañan la publicación —entre ellos #carronuevo—.

«Estoy sumamente agradecida. Que sí se puede, caballero, sí se puede», afirmó, en un mensaje que resonó entre sus seguidores como símbolo de superación migrante.

El caso de Dayi se inscribe en un fenómeno creciente: el de cubanos que emigran a Brasil y construyen comunidades digitales desde el exterior, usando TikTok para documentar su vida cotidiana, sus dificultades y sus avances. Otra creadora cubana, @anitalacubana7, resumió en mayo de 2026 el atractivo del país con una frase que se volvió viral: «Brasil es una Cuba pero con luz, agua y comida».

Brasil se ha convertido en uno de los principales destinos migratorios para los cubanos. En 2025, los cubanos superaron a los venezolanos como la nacionalidad con más solicitudes de refugio en ese país, con 41,919 solicitudes, lo que representó un crecimiento del 88.1% respecto a 2024, según datos publicados en junio de 2026 por el medio brasileño G1.

Se estima que entre 100,000 y 150,000 cubanos residen actualmente en Brasil, siendo Curitiba y São Paulo los principales destinos. La ruta más frecuente pasa por Guyana y Guyana Francesa —países que no exigen visa a cubanos— para entrar al territorio brasileño por el estado de Roraima.

En mayo de 2026, miles de cubanos redirigieron su ruta migratoria hacia Brasil ante el cierre de vías legales hacia Estados Unidos bajo la administración Trump, lo que aceleró aún más el crecimiento de esa comunidad en el país sudamericano.

El cubano Alfredo Castellanos JR, conocido como doble de Bad Bunny que se reunió con sus padres en Brasil, es otro ejemplo reciente de cómo las redes sociales amplifican las historias de cubanos en ese país.

El video de Dayi acumuló 12,200 visualizaciones, 647 «me gusta» y 116 comentarios en pocos días, con mensajes de apoyo de una comunidad que sigue de cerca su historia desde que llegó a Brasil.