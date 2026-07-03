¿Cómo es posible? Joven muestra el auto más excéntrico que verán las calles de Cuba: "Gracias a mis padres"

Una joven cubana identificada como @maxxialvv se convirtió este jueves en protagonista de las redes sociales al publicar un video en TikTok donde muestra la compra de su primer automóvil en Cuba: un Bestune Pony, vehículo 100% eléctrico de fabricación china, color morado perlado.

«Acompáñenme a hacer un unboxing de la compra más grande que he hecho y la que más me emociona y me gusta», dice la joven al inicio del clip, de tres minutos y seis segundos, en el que recorre cada detalle del vehículo con visible entusiasmo.

El auto, fabricado por la empresa china FAW Bestune, tiene interior en tonos carmelita y beige, aire acondicionado, pantalla con bluetooth, cámara de reversa y dos modos de conducción: económico y sport. La propietaria señaló que el maletero es pequeño, aunque mostró cómo puede ampliarse abatiendo los asientos traseros para ganar espacio.

«Estoy contentísima, superagradecida de ya tener mi propio transporte», expresó, aunque aclaró que todavía no puede circular en la vía pública: «me falta la licencia, pero pronto pronto pronto estaré».

El Bestune Pony —también conocido como Bestune Xiaoma— es uno de los modelos eléctricos chinos más accesibles disponibles en la isla. Se comercializa a través de MCV Comercial S.A., que desde el 1 de junio lo tiene disponible para contratar con entrega estimada en 60 días hábiles. Su precio en Cuba no es oficial, pero referencias del mercado lo ubican entre 9,500 y 13,500 dólares, muy por encima de los 4,800 a 7,000 dólares que cuesta en China.

Adquirir un vehículo propio en Cuba sigue siendo un hecho extraordinario. El salario medio mensual en la isla ronda los 4,000 pesos cubanos, equivalente a menos de 20 dólares al cambio informal, lo que hace que la compra de un auto nuevo resulte inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. Solo quienes reciben remesas del exterior o tienen ingresos en divisas pueden acceder a este tipo de adquisición.

En ese contexto, la compra de autos eléctricos chinos en Cuba ha ganado terreno desde que el régimen comenzó a incentivarla con aranceles preferenciales: 10% para vehículos eléctricos frente al 30% que se aplica a los de combustión interna. En febrero de este año, el gobierno suspendió temporalmente los nuevos embarques de vehículos de combustión por la crisis de combustible, lo que refuerza el giro hacia la electromovilidad.

Otros cubanos han protagonizado momentos similares en redes sociales. Un cubano presumió su carro valorado en 20,000 dólares a inicios de año, y en febrero otra cubana celebró la compra de su primer auto en un video que también generó amplia repercusión.

«Cuando vean un carro morado, huyan, que soy yo», bromeó @maxxialvv al cierre de su video, que acumulaba más de 2,400 visualizaciones y 131 likes desde su publicación.