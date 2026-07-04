¿Qué está pasando en la Guiteras? La mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar por la misma avería

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta de generación eléctrica de Cuba, salió del Sistema Electroenergético Nacional este viernes por decimoséptima vez en lo que va de 2026, apenas cuatro días después de haber sido reincorporada.

La causa, una vez más, fue una falla en el economizador de la caldera, el mismo componente que ha provocado la mitad de todas las paradas de la planta durante este año.

Según reportó el periodista José Miguel Solís en Facebook, los especialistas sospechan que el economizador continúa en fallo y se ultiman detalles para acometer una nueva reparación mientras se aguardan las 48 horas que demanda el enfriamiento de la caldera.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, explicó que la intervención no puede ser total. «Por el momento resulta imposible cambiar la totalidad de los elementos que componen el economizador, una tarea que demanda tiempo significativo», afirmó.

El directivo fue claro sobre las razones de esa limitación: «No se trata de que no contemos con las tuberías necesarias y la posibilidad de conformarlas, sino, que es una intervención que tomaría varios días y, hoy 200 megavatios deciden».

El plan inmediato consiste en retomar los trabajos de inspección de la caldera el domingo en la mañana, verificar los fallos y sustituir los conductos defectuosos. «Esperamos que el trabajo tome hasta seis días, contando desde las seis de la mañana de este viernes», precisó Pérez Castañeda.

La reparación requerirá el traslado de personal de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, así como el diseño y la planificación de la sustitución de tuberías averiadas y la revisión de áreas adicionales que pudieran presentar fallos.

El economizador de la Guiteras acumula 38 años de explotación continua en un ambiente de alta corrosión, y la planta no ha recibido un mantenimiento capital desde 2010. Los especialistas estiman que una reparación integral requeriría sustituir unos 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura, con una parada de al menos 180 días, una intervención que las autoridades han postergado de forma reiterada.

Esta es la quinta salida consecutiva de la Guiteras por fallo en el mismo componente, lo que evidencia el deterioro estructural que ninguna reparación parcial ha logrado resolver. El economizador es responsable del 50% de todas las paradas de la planta en 2026, acumulando 293 horas fuera de servicio entre enero y finales de mayo.

La nueva avería agravó el déficit eléctrico nacional hasta 2,206 MW, a solo dos megavatios del récord histórico de 2,208 MW registrado el 25 de junio de 2026. Los apagones en Cuba alcanzan entre 20 y 30 horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en Matanzas, una situación que ya ha detonado protestas ciudadanas en municipios como Marianao con consignas de «¡Libertad!».

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió el mantenimiento capital de la Guiteras para finales de 2025, lo pospuso en diciembre de ese año alegando un «problema coyuntural» y lo volvió a anunciar en abril de 2026 sin fijar fecha concreta, mientras la planta continúa operando a base de parches sobre una infraestructura que lleva décadas sin una intervención de fondo.