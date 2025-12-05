Pospondrán mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras para 2026 por un problema “coyuntural”

La planta tendrá una parada breve de un mes a comienzos de 2026 para intentar llegar operativa al verano

El ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy confirmó que el mantenimiento capital de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, se pospondrá por un “problema coyuntural” técnico y de riesgo, por lo que solo recibirá una parada corta en enero de 2026, mientras el país intenta sostener a la inestable Felton.

La unidad, conocida por su histórico nivel de inestabilidad y su peso en la generación nacional, solo tendrá una parada breve de un mes a comienzos de 2026 para intentar llegar operativa al verano, informó de la O Levy, en una entrevista divulgada por el diario oficial Granma.

La medida se adopta en un momento en que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa bajo presión por la falta de combustible, a pesar de la incorporación progresiva de unidades termoeléctricas tras mantenimientos capitales durante 2025, entre ellas las unidades tres y cuatro de la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), la cinco de Renté (Santiago de Cuba) y la dos de la Ernesto Che Guevara (Santa Cruz del Norte).

El ministro aseguró que todas estarán generando desde enero, pero advirtió que la potencia adicional no elimina los riesgos asociados a las plantas críticas.

La decisión sobre Guiteras se enmarca en un escenario todavía más tenso por la situación de Felton, que también presenta inestabilidad.

“Tenemos que tomar una decisión compleja con Guiteras y Felton”, reconoció De la O Levy, quien explicó que mantener ambas unidades fuera simultáneamente resultaría insostenible para la operación del sistema.

Por ello, el Gobierno priorizará sostener a Felton, mientras limita la intervención en Guiteras.

El ministro admitió que, aunque el programa de renovables avanza y se prevé cerrar 2025 con 1,000 megawatts solares instalados, el principal cuello de botella sigue siendo el combustible.

En la actualidad, más de 1,000 MW de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de diésel y fuel oil, un déficit que persistirá en 2026 debido a las restricciones financieras.

En este contexto, incluso con mayor potencia instalada, las afectaciones continuarán.

Sobre el año próximo, De la O Levy afirmó que será “difícil”, con una disminución de apagones respecto a 2025, pero sin posibilidad de eliminarlos.

Subrayó que la posposición del mantenimiento profundo de Guiteras es parte del equilibrio forzado entre sostener la generación mínima y evitar colapsos en unidades estratégicas.

“Va a haber una disminución, pero aún queda un trecho por caminar”, dijo, insistiendo en que la transición energética del país es un proceso de largo plazo.

La Guiteras, una planta que históricamente marca el pulso del SEN, vuelve así a quedar en un punto intermedio: demasiado frágil para operarse sin riesgos, demasiado imprescindible para sacarla del sistema en un momento de escasez extrema.

El resultado, otra vez, se trasladará directamente a los consumidores.