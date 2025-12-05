Pospondrán mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras para 2026 por un problema “coyuntural”

Vídeos relacionados:
El ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy confirmó que el mantenimiento capital de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, se pospondrá por un “problema coyuntural” técnico y de riesgo, por lo que solo recibirá una parada corta en enero de 2026, mientras el país intenta sostener a la inestable Felton.
La unidad, conocida por su histórico nivel de inestabilidad y su peso en la generación nacional, solo tendrá una parada breve de un mes a comienzos de 2026 para intentar llegar operativa al verano, informó de la O Levy, en una entrevista divulgada por el diario oficial Granma.
La medida se adopta en un momento en que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa bajo presión por la falta de combustible, a pesar de la incorporación progresiva de unidades termoeléctricas tras mantenimientos capitales durante 2025, entre ellas las unidades tres y cuatro de la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), la cinco de Renté (Santiago de Cuba) y la dos de la Ernesto Che Guevara (Santa Cruz del Norte).
El ministro aseguró que todas estarán generando desde enero, pero advirtió que la potencia adicional no elimina los riesgos asociados a las plantas críticas.
La decisión sobre Guiteras se enmarca en un escenario todavía más tenso por la situación de Felton, que también presenta inestabilidad.
“Tenemos que tomar una decisión compleja con Guiteras y Felton”, reconoció De la O Levy, quien explicó que mantener ambas unidades fuera simultáneamente resultaría insostenible para la operación del sistema.
Lo más leído hoy:
Por ello, el Gobierno priorizará sostener a Felton, mientras limita la intervención en Guiteras.
El ministro admitió que, aunque el programa de renovables avanza y se prevé cerrar 2025 con 1,000 megawatts solares instalados, el principal cuello de botella sigue siendo el combustible.
En la actualidad, más de 1,000 MW de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de diésel y fuel oil, un déficit que persistirá en 2026 debido a las restricciones financieras.
En este contexto, incluso con mayor potencia instalada, las afectaciones continuarán.
Sobre el año próximo, De la O Levy afirmó que será “difícil”, con una disminución de apagones respecto a 2025, pero sin posibilidad de eliminarlos.
Subrayó que la posposición del mantenimiento profundo de Guiteras es parte del equilibrio forzado entre sostener la generación mínima y evitar colapsos en unidades estratégicas.
“Va a haber una disminución, pero aún queda un trecho por caminar”, dijo, insistiendo en que la transición energética del país es un proceso de largo plazo.
La Guiteras, una planta que históricamente marca el pulso del SEN, vuelve así a quedar en un punto intermedio: demasiado frágil para operarse sin riesgos, demasiado imprescindible para sacarla del sistema en un momento de escasez extrema.
El resultado, otra vez, se trasladará directamente a los consumidores.
Preguntas frecuentes sobre la situación energética en Cuba y la termoeléctrica Antonio Guiteras
¿Por qué se pospone el mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras?
El mantenimiento capital de la termoeléctrica Antonio Guiteras se pospone por un “problema coyuntural” técnico y de riesgo. Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la planta solo recibirá una parada corta en enero de 2026 para intentar llegar operativa al verano. Esta decisión se toma en un contexto donde el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta una falta de combustible y otras plantas también presentan inestabilidad.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba está bajo presión por la falta de combustible y el deterioro de su infraestructura. Aunque hay un avance en el programa de renovables con 1,000 megawatts solares instalados, el déficit de diésel y fuel oil sigue afectando la generación distribuida. La situación se complica con plantas críticas como Antonio Guiteras y Felton, que presentan inestabilidades constantes. En este contexto, los apagones continuarán en 2026.
¿Cómo afecta la situación de la termoeléctrica Guiteras a la población cubana?
La situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras afecta directamente a los consumidores cubanos, causando interrupciones en el servicio eléctrico. La planta es fundamental para el Sistema Eléctrico Nacional, pero su fragilidad actual aumenta el riesgo de apagones prolongados. Esto se traduce en una calidad de vida deteriorada para la población, que enfrenta cortes de energía constantes y problemas asociados como la pérdida de alimentos refrigerados y dificultades en el acceso a servicios básicos.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para mejorar la situación eléctrica?
El gobierno cubano está priorizando reparaciones en plantas termoeléctricas y aumentando la capacidad de generación solar. Aunque se espera que estas medidas mejoren ligeramente la situación, la falta de combustible y el estado crítico del sistema eléctrico impiden eliminar los apagones. La transición energética es un proceso de largo plazo, pero el déficit de recursos financieros y la obsolescencia de la infraestructura son grandes obstáculos para lograr una solución efectiva.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.