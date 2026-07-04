"La bondad aún abunda": Cubanos renuncian a huevos gratis para ayudar a otros en situación más crítica

Una joven cubana conocida en Instagram como @melissahabla_ recorrió un barrio común de la isla con un cartón de huevos y una pregunta sencilla, y el resultado la dejó sin palabras: todas las personas a las que ofreció huevos gratis decidieron renunciar a ellos para que se los entregaran a alguien con mayor necesidad.

El experimento consistía en acercarse a transeúntes y ofrecerles una cantidad de huevos de forma gratuita, con la opción de quedárselos o dejarlos en el cartón para una persona desconocida que los necesitara aún más. Uno a uno, los participantes eligieron lo segundo.

«No, mami, no, no, no. Déjalo para que se los den a otra persona que lo necesite», respondió la primera mujer a la que se le hizo la propuesta. Otra transeúnte fue igual de directa: «Esa otra persona pienso que lo necesite más». Una tercera, al escuchar que podía sumar cinco huevos propios al cartón, aclaró que no tenía para aportar, pero tampoco tomó los que se le ofrecían: «Súmalos a otras personas».

Al final del recorrido, el cartón estaba lleno, no por la creadora del contenido, sino por la suma de pequeñas renuncias de personas que, en medio de la escasez, eligieron pensar en un desconocido.

«Todas las personas a las que preguntamos decidieron que diéramos el cartón de huevos a alguien que los necesitara aún más que ellos», narró Melissa al concluir el experimento.

El cartón fue entregado a una mujer de la comunidad, quien lo recibió con palabras de fe: «Lo único que pido es bendición y administración de nuestro señor y que vamos a ser bendecidos. Y mira ya lo están haciendo, este cartón no lo llené yo, lo llenaron varias personas que decidieron hoy ayudar».

El gesto adquiere una dimensión especial si se considera el contexto en que ocurre. En medio de una crisis sin precedente en Cuba, un cartón de 30 huevos puede costar más de 3,000 pesos, cifra que supera el salario mínimo mensual en la isla.

En ese escenario, renunciar a huevos gratuitos no es un gesto menor: es un acto de generosidad con un peso material y simbólico enorme.

La creadora agradeció a sus seguidores por las donaciones que hicieron posible el experimento: «Podemos regalar hoy este cartón de huevos gracias a sus donaciones. Mil gracias por todo el apoyo y la confianza».

El video acumuló más de 3,000 likes, con reacciones que destacaron la solidaridad de los participantes. «La bondad aún abunda en muchos cubanos, aun teniendo tantas necesidades deciden ayudar a alguien que lo necesita aún más que ellos», escribió Melissa en la descripción del reel, resumiendo en una frase lo que el experimento demostró.