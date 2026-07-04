"La bondad aún abunda": Cubanos renuncian a huevos gratis para ayudar a otros en situación más crítica

Una joven cubana conocida en Instagram como @melissahabla_ recorrió un barrio común de la isla con un cartón de huevos y una pregunta sencilla, y el resultado la dejó sin palabras: todas las personas a las que ofreció huevos gratis decidieron renunciar a ellos para que se los entregaran a alguien con mayor necesidad.
El experimento consistía en acercarse a transeúntes y ofrecerles una cantidad de huevos de forma gratuita, con la opción de quedárselos o dejarlos en el cartón para una persona desconocida que los necesitara aún más. Uno a uno, los participantes eligieron lo segundo.
«No, mami, no, no, no. Déjalo para que se los den a otra persona que lo necesite», respondió la primera mujer a la que se le hizo la propuesta. Otra transeúnte fue igual de directa: «Esa otra persona pienso que lo necesite más». Una tercera, al escuchar que podía sumar cinco huevos propios al cartón, aclaró que no tenía para aportar, pero tampoco tomó los que se le ofrecían: «Súmalos a otras personas».
Al final del recorrido, el cartón estaba lleno, no por la creadora del contenido, sino por la suma de pequeñas renuncias de personas que, en medio de la escasez, eligieron pensar en un desconocido.
«Todas las personas a las que preguntamos decidieron que diéramos el cartón de huevos a alguien que los necesitara aún más que ellos», narró Melissa al concluir el experimento.
El cartón fue entregado a una mujer de la comunidad, quien lo recibió con palabras de fe: «Lo único que pido es bendición y administración de nuestro señor y que vamos a ser bendecidos. Y mira ya lo están haciendo, este cartón no lo llené yo, lo llenaron varias personas que decidieron hoy ayudar».
El gesto adquiere una dimensión especial si se considera el contexto en que ocurre. En medio de una crisis sin precedente en Cuba, un cartón de 30 huevos puede costar más de 3,000 pesos, cifra que supera el salario mínimo mensual en la isla.
En ese escenario, renunciar a huevos gratuitos no es un gesto menor: es un acto de generosidad con un peso material y simbólico enorme.
La creadora agradeció a sus seguidores por las donaciones que hicieron posible el experimento: «Podemos regalar hoy este cartón de huevos gracias a sus donaciones. Mil gracias por todo el apoyo y la confianza».
El video acumuló más de 3,000 likes, con reacciones que destacaron la solidaridad de los participantes. «La bondad aún abunda en muchos cubanos, aun teniendo tantas necesidades deciden ayudar a alguien que lo necesita aún más que ellos», escribió Melissa en la descripción del reel, resumiendo en una frase lo que el experimento demostró.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad en Cuba en tiempos de crisis
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos renuncian a huevos gratis para ayudar a otros?
Los cubanos que participaron en el experimento social renunciaron a los huevos gratis porque querían que se entregaran a personas más necesitadas. Este acto refleja un profundo sentido de solidaridad y generosidad en medio de la crisis económica que enfrenta el país, donde un cartón de huevos puede costar más de 3,000 pesos, superando el salario mínimo mensual.
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¿Cuál es el impacto de la crisis alimentaria en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a un colapso en la producción de alimentos básicos como los huevos, lo que ha incrementado los precios y ha hecho que muchos productos sean inalcanzables para la mayoría de la población. Según encuestas, un alto porcentaje de hogares cubanos reporta pasar hambre y carecer de acceso adecuado a alimentos.
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¿Cómo están respondiendo los cubanos a la escasez de alimentos?
Los cubanos están respondiendo a la escasez de alimentos con actos de solidaridad ciudadana, documentados en redes sociales. Varias iniciativas, como repartir comida en las calles o donar productos básicos, están siendo llevadas a cabo por ciudadanos comunes que suplen lo que el Estado no provee, destacando la resiliencia y el espíritu comunitario en la isla.
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¿Qué destaca del experimento social realizado por @melissahabla_?
El experimento social realizado por @melissahabla_ destaca por mostrar la generosidad de los cubanos, quienes, a pesar de sus propias necesidades, decidieron renunciar a los huevos gratis para beneficiar a personas más necesitadas. El gesto fue posible gracias a las donaciones de sus seguidores, demostrando el poder de la comunidad en tiempos difíciles.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.