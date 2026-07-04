Mundial 2026: Marruecos golea 3-0 a Canadá y avanza a cuartos de final

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Marruecos derrotó a Canadá por 3-0 este sábado en el NRG Stadium de Houston y se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026. Los «Leones del Atlas» resolvieron el partido en la segunda mitad con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi.

El primer tiempo fue intenso pero sin goles. La tensión se acumuló en el marcador de tarjetas: cinco amarillas antes del descanso, con Halhal (min. 20), Hakimi (min. 40) y el propio Ounahi (min. 45) amonestados por Marruecos, y Laryea (min. 40) y Jonathan David (min. 43) por el lado canadiense. El ambiente físico y disputado marcó el tono de los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, Marruecos tomó el control definitivo. Ounahi abrió el marcador en el minuto 50 con un remate que rompió el empate y cambió el rumbo del partido. El mismo jugador amplió la ventaja en el minuto 82 para completar un doblete que resultó decisivo. Ya en el tiempo de descuento, Rahimi —quien había ingresado como sustituto en el minuto 22 en lugar de Saibari— cerró la goleada con el 3-0 definitivo en el minuto 90, coronando una actuación de gran eficacia colectiva.

Las estadísticas del partido presentan una paradoja llamativa: Canadá dominó la posesión (55% frente al 45% de Marruecos) y disparó más al arco (12 tiros frente a cuatro), pero ambos equipos igualaron en remates a puerta con tres cada uno. Los canadienses también superaron a sus rivales en córners (11 frente a uno) y cometieron más faltas (24 frente a 14). Cada equipo acumuló cuatro tarjetas amarillas y no hubo expulsados. Marruecos fue simplemente más contundente en las ocasiones que generó.

Para Canadá, el torneo termina aquí. El equipo había escrito una página histórica al superar por primera vez una ronda eliminatoria en un Mundial masculino, con una victoria 1-0 ante Sudáfrica en dieciseisavos el 29 de junio, gracias a un gol de Eustáquio en el minuto 90+2'. Como país anfitrión junto a Estados Unidos y México, los canadienses terminaron segundos del Grupo B con cuatro puntos, tras empatar con Bosnia, golear 6-0 a Catar y caer 2-1 ante Suiza.

Marruecos, en cambio, continúa su brillante trayectoria en este torneo. Los africanos llegaron a octavos tras eliminar a Países Bajos en penaltis (3-2) después de empatar 1-1 en tiempo reglamentario el 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey. En la fase de grupos terminaron segundos del Grupo C con siete puntos, con resultados que incluyeron un empate 1-1 ante Brasil, una victoria 1-0 sobre Escocia y una goleada 4-2 a Haití.

La selección marroquí llega a cuartos de final con el respaldo de su histórica actuación en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales y se convirtió en la mejor selección africana de la historia en un Mundial. Este triunfo ante Canadá confirma que los «Leones del Atlas» son uno de los equipos más sólidos del torneo.

En cuartos de final, Marruecos se medirá al ganador del duelo entre Paraguay y Francia, programado para el 9 de julio en Boston.