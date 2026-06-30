Marruecos elimina a Países Bajos en penaltis y avanza a octavos del Mundial 2026

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Marruecos derrotó a Países Bajos en la tanda de penaltis (3-2) tras empatar 1-1 al término de la prórroga, y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 en un partido disputado el lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, fue de escaso ritmo ofensivo en la primera mitad, con Marruecos dominando ampliamente la posesión (70% frente al 30% neerlandés) sin que ninguno de los dos equipos lograra abrir el marcador.

La acción llegó en la segunda parte. En el minuto 72, Cody Gakpo adelantó a Países Bajos aprovechando la entrada de Koopmeiners y Weghorst al 71'. Sin embargo, cuando el partido parecía sentenciado, Issa Diop igualó de cabeza en el minuto 90 —el mismo jugador que había visto la tarjeta amarilla en el 47'— para forzar la prórroga.

Los 30 minutos adicionales no produjeron más goles y el duelo se resolvió desde los once metros. En la tanda, Marruecos convirtió tres lanzamientos a cargo de S. Rahimi, C. Talbi y un tercer ejecutor, mientras fallaron El Aynaoui y Hakimi. Por Países Bajos anotaron Koopmeiners y Weghorst, pero erraron Kluivert, Timber y Summerville, dejando a los neerlandeses con solo dos penaltis convertidos.

Las estadísticas reflejaron el dominio marroquí a lo largo del partido: 11 tiros (cinco a puerta) frente a seis (dos a puerta) de Países Bajos, y ocho córners contra cinco. Los neerlandeses acumularon 18 faltas por 15 de sus rivales.

Con la eliminación, Países Bajos queda fuera del torneo pese a haber liderado el Grupo F con siete puntos e invicto en la fase de grupos, con 10 goles a favor y cuatro en contra bajo la dirección de Ronald Koeman.

Marruecos, que en Qatar 2022 alcanzó las semifinales como la mejor selección africana de la historia mundialista, llegó a esta fase como segundo del Grupo C con siete puntos, tras empatar ante Brasil (1-1), vencer a Escocia (1-0) y golear a Haití (4-2).

Los «Leones del Atlas» se medirán a Canadá en los octavos de final el 4 de julio de 2026 en el Estadio de Houston. Canadá avanzó gracias a un gol agónico de Stephen Eustaquio en el minuto 90 ante Sudáfrica.