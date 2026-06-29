Mundial 2026: Canadá logra el pase a octavos ante Sudáfrica con un único gol en el descuento

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Stephen Eustaquio anotó en el minuto 90 para darle a Canadá una victoria 1-0 sobre Sudáfrica este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, en el primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El mediocampista de 29 años conectó una volea desde fuera del área que se coló en el ángulo inferior de la portería sudafricana, evitando la prórroga y sellando el boleto canadiense a la siguiente ronda.

El partido fue parejo durante casi todo su desarrollo. Sudáfrica dominó la posesión con 58% frente al 42% de Canadá, pero los norteamericanos fueron más incisivos: lanzaron 12 tiros por solo seis de los africanos, y siete de esos disparos encontraron el marco frente a apenas uno del rival.

Uno de los momentos más llamativos de la segunda mitad fue la entrada de Alphonso Davies al minuto 75 en sustitución de Tajon Buchanan, lo que inyectó velocidad al ataque canadiense en los minutos finales.

Canadá acumuló también dos tarjetas amarillas: la primera para N. Saliba en el minuto 54, quien fue sustituido cinco minutos después, y la segunda para N. Sigur en el 67. Sudáfrica terminó el encuentro sin amonestaciones.

En cuanto al contexto clasificatorio, Canadá llegaba al partido como segundo del Grupo B con cuatro puntos, tras golear 6-0 a Catar en la fase de grupos y empatar con Bosnia y Herzegovina, aunque cayó 2-1 ante Suiza en la última jornada.

Sudáfrica, por su parte, había hecho historia al clasificarse como segundo del Grupo A con cuatro puntos, siendo la primera vez que la selección africana superaba la fase de grupos en un Mundial, algo que no logró ni en 1998, ni en 2002 ni como anfitriona en 2010.

Con la eliminación de Sudáfrica, el torneo concluye para los africanos, aunque con el mérito histórico de haber alcanzado por primera vez una ronda eliminatoria.

Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y México, disputó este partido en su tercera Copa del Mundo y avanzó por primera vez en su historia más allá de la fase de grupos.

En octavos de final, los canadienses se medirán al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos, previsto para el lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey.