«Seis meses sin ver a mi niña»: Un maestro entre los cientos de educadores que regresan a casa después de medio año en La Habana

Maestros regresan a casa luego de un semestre en La Habana

Un docente procedente de la región oriental de Cuba lleva casi seis meses separado de su familia —desde el 3 de enero de 2026— tras ser movilizado para cubrir el déficit crónico de maestros en Ciudad de La Habana.

Este viernes, junto a cientos de colegas, intenta regresar a casa a bordo de un tren extra habilitado por el Ministerio de Transporte que partió desde la estación La Coubre con dos horas de retraso.

«El pasado mañana va a ser seis meses que no voy a mi casa, desde el 3 de enero, apoyando la educación de aquí de Ciudad Habana», relató el maestro ante las cámaras.

Su destino final está en Oriente, donde lo espera su hija de 10 años a quien no ha visto en todo ese tiempo.

El convoy, compuesto por 11 coches, cubre la ruta La Habana-Bayamo/Manzanillo y fue concebido prioritariamente para trasladar a los docentes que concluyeron el curso escolar 2025-2026 en la capital.

La salida estaba prevista para las 7:30 de la mañana, pero desperfectos técnicos y problemas con el suministro eléctrico retrasaron la partida.

«Estaba prevista la salida 7.30, hay desperfectos en la máquina, hay combustible, pero tenemos que entenderlo porque ha sido una situación difícil», explicó el maestro, quien añadió que el tren acumulaba ya dos horas de atraso con su familia esperándolo al otro extremo de la Isla.

Según confirmó Yandy Benet Acosta, director de Planificación de Recursos de la Dirección General de Educación de La Habana, este es el segundo tren extra que sale durante el período vacacional.

Un convoy anterior, el 1 de julio, transportó a 680 maestros con destino a Guantánamo y acumuló tres horas de retraso por fallos técnicos, entre ellos tres coches con averías y una manguera partida.

Los docentes debieron presentarse cuatro horas antes de la salida, con recogida desde las 5:30 de la madrugada en los 11 municipios habaneros.

El operativo de regreso, coordinado entre el MITRANS, la Unión de Ferrocarriles de Cuba y la Dirección General de Educación de La Habana, contempla salidas hacia Guantánamo, Bayamo, Manzanillo y Santiago de Cuba durante la primera quincena de julio.

Los asientos que los docentes y estudiantes no ocupen se ofrecen al público general; los viajes de retorno a La Habana quedan reservados íntegramente para el grupo prioritario.

El maestro explicó el funcionamiento del sistema: «Ahora los trenes están saliendo cada 16 días, pero entre esos días están saliendo trenes extras para Bayamo, Santiago y Guantánamo, transportando los estudiantes y los profesores que han quedado aquí en La Habana que ya terminaron el curso».

Este operativo se produce en el marco de la peor crisis ferroviaria que atraviesa Cuba en décadas: el sistema opera con solo 12 de las 34 locomotoras necesarias, el 67% de las vías requiere mantenimiento urgente y el MITRANS declaró en febrero de 2026 un «modo de emergencia» que redujo la frecuencia de los trenes regulares a una salida cada 16 días por destino. En mayo pasado, un trayecto entre Holguín y La Habana llegó a durar 27 horas.

A esta crisis de transporte se suma la educativa: Cuba arrastra un déficit de 24,000 maestros desde el curso 2024-2025, concentrado especialmente en La Habana y en la enseñanza de ciencias exactas.

Para paliar la situación, el régimen movilizó docentes desde las provincias orientales, quienes pasaron meses enteros lejos de sus familias.

El curso 2025-2026 fue adelantado en su cierre al período comprendido entre el 15 y el 30 de junio precisamente por los problemas energéticos y de transporte.

Pese a todo, el maestro mantenía la esperanza al momento de partir: «Por supuesto tengo ganas de llegar a mi casa, ver a mi familia, a mi niña de 10 años que la adoro. Saber que mañana o la tarde llegamos a Oriente sin ningún tipo de problema».