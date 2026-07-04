Identifican a adolescente agredida en La Güinera: Tenía 17 años y no era el objetivo del ataque que le costó la vida

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Dainelis Duque Estrada Díaz, de 17 años, conocida en su barrio como «La Jimagua», fue identificada como la adolescente que perdió la vida el viernes en el barrio La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, tras recibir una puñalada en el pecho durante un altercado callejero, según confirmó la plataforma NiO Reportando un Crimen a partir de información proporcionada directamente por sus familiares.

La joven no era el objetivo del agresor. Según los familiares, el ataque iba dirigido contra otro joven identificado por vecinos como el hijo de Luisito «El Enano», quien conducía una moto.

Dainelis lo acompañaba para recoger un mandado cuando se produjo el incidente. Un familiar relató en redes sociales: «Le tiró una puñalada al jimagua y la recibió mi primita, en el medio del pecho».

La familia difundió un cartel de búsqueda con la fotografía del presunto responsable, señalado como prófugo al momento de la publicación. Las autoridades cubanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el caso ni confirmado la captura del sospechoso.

Los familiares de Dainelis exigen justicia y hacen un llamado urgente a la población para que colabore con cualquier información que permita localizar al presunto responsable.

Captura de Facebook

Una familiar escribió en redes sociales: «Solo pedimos justicia. Solo tenía 17 añitos. Cobarde: si tuviste valor para hacerlo, ten el valor de entregarte».

El caso generó una ola de indignación en redes sociales. Decenas de personas, entre vecinos, conocidos y ciudadanos que no conocían a la joven, expresaron sus condolencias y exigieron que el responsable responda ante la justicia. Varios comentarios subrayaron que Dainelis no tenía ninguna participación en el conflicto.

Una persona que conocía tanto a la víctima como al presunto agresor escribió: «La muchacha era de mi cuadra y el socio fue cliente mío de la barbería mucho tiempo. La vida es una ruleta que da golpes a las dos manos. Donde quiera que andes, entrégate: tú tienes hijos y nadie mejor que tú sabe lo que se quiere a un hijo. La muchacha no tenía la culpa».

Otro comentario señaló: «Esa persona que tenga el coraje de entregarse a las autoridades. Cada minuto que transcurre sin hacerlo lo hace más vil. No importa cuál fuese el motivo: sea varón y asuma».

Varios comentarios también mencionaron que la madre de Dainelis se encuentra fuera del país. «Dios le dé fuerza a esa madre que se encuentra a la distancia. Debe de estar con un dolor devastador», escribió una usuaria.

La Güinera acumula una serie de hechos violentos en los últimos meses: en noviembre de 2025, Diosdaysis Sandoval Damas, de 28 años, fue asesinada por su expareja en ese mismo barrio; en febrero de 2025, el músico Rayne Paisan Dales también perdió la vida allí.

El municipio de Arroyo Naranjo fue identificado en diciembre de 2024 como uno de los cuatro de La Habana con mayor concentración de narcotráfico y drogadicción.

A nivel nacional, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024.

Desde 2019 hasta junio de 2026, observatorios independientes documentaron más de 350 feminicidios en Cuba, en un contexto de ausencia de legislación específica y de instituciones que no ofrecen respuestas efectivas.

Una prima de la víctima resumió el sentir de toda la familia: «Prima, justicia. Vamos a estar tranquilos, no descansará nadie de la familia hasta terminar esto por ti».