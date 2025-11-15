Muere madre de 28 años a manos de su expareja en La Güinera

Vídeos relacionados:
La comunidad de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, se encuentra consternada tras la muerte de Diosdeisis Sandoval Dama, una joven de 28 años y madre de una niña pequeña, reconocida y querida en su barrio.
La información fue confirmada por Niover Licea a través de su canal "Nio Reportando un Crimen" y por múltiples testimonios en redes sociales.
Según vecinos y testigos, el agresor, identificado como Antonio Ferrer "Tony" y conocido en el barrio por ser hijo de una mujer apodada "La Muda", atacó a Diosdeisis con una puñalada en la ingle, causando una herida fatal.
Un adulto mayor que intentó intervenir fue golpeado con piedras, quedando incapacitado para continuar auxiliando a la víctima.
A pesar de los esfuerzos, Diosdeisis falleció en el lugar.
Hasta el momento, no se tienen datos confirmados sobre el paradero del agresor, ni si ha sido detenido o se encuentra siendo buscado activamente.
La comunidad exige justicia inmediata y protección ante la creciente violencia que golpea a las mujeres en Cuba.
El caso se suma a la alarmante lista de feminicidios en Cuba
Diosdeisis se convierte en una víctima más de lo que los reportes independientes señalan como un preocupante repunte de feminicidios en la isla.
Este sería el feminicidio número 41 en lo que va de año. Las autoridades cubanas, sin embargo, no han ofrecido estadísticas oficiales ni mecanismos de protección efectivos para las mujeres.
El dolor de una comunidad que clama justicia
En redes sociales, familiares y amigos han expresado su indignación y tristeza.
La usuaria Yenisleydis Fuste escribió: "La vida fue injusta nuevamente y arranca de los brazos de una familia a una madre joven llena de vida. Diosdeisis Sandoval Dama, te recordaré siempre, amiga. Qué pena para tu niña, que es la que más sufrirá no verte más. Qué muerte más negra tuviste".
También Real Odett Hernández, amiga de la víctima, reflexionó sobre la gravedad de la violencia de género: "El feminicidio aniquila y rompe familias. Vivimos en un mundo de pena y desgracias. Por eso, mujer, abre los ojos: si estás con un hombre que te maltrata, busca ayuda; no te quedes ahí. Es muy triste perder vidas por estos motivos. Exigimos justicia para las víctimas".
La tragedia de Diosdeisis Sandoval Dama evidencia la vulnerabilidad de las mujeres cubanas frente a la violencia machista y la urgencia de medidas efectivas para prevenir más pérdidas.
Mientras la comunidad llora y exige justicia, la pregunta sobre la seguridad y protección de las mujeres en Cuba sigue sin respuesta.
Preguntas frecuentes sobre los feminicidios en Cuba
¿Qué ocurrió con Diosdeisis Sandoval Dama en La Güinera?
Diosdeisis Sandoval Dama fue asesinada por su expareja, Antonio Ferrer "Tony", quien la atacó con una puñalada en la ingle. El trágico suceso ocurrió en el municipio Arroyo Naranjo y ha causado conmoción en la comunidad local. A pesar de los esfuerzos por ayudarla, Diosdeisis falleció en el lugar del ataque. La comunidad exige justicia inmediata y protección, en medio de un alarmante aumento de feminicidios en Cuba.
¿Cuántos feminicidios se han registrado en Cuba en 2025?
Hasta noviembre de 2025, se han registrado oficialmente 41 feminicidios en Cuba, según reportes de plataformas feministas independientes como el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Sin embargo, esta cifra podría ser un subregistro, ya que el gobierno cubano no publica estadísticas oficiales sobre feminicidios ni reconoce esta categoría en su Código Penal.
¿Cómo afecta la violencia de género a los niños en Cuba?
Los feminicidios en Cuba dejan a muchos niños huérfanos y sin protección estatal adecuada. Estos menores, que a menudo presencian los crímenes o quedan al cuidado de familiares, no reciben atención psicológica ni legal necesaria del Estado. La falta de políticas públicas sensibles al género perpetúa la vulnerabilidad de estas víctimas indirectas de la violencia de género.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba para prevenir los feminicidios?
Actualmente, no existen medidas efectivas por parte del Estado cubano para prevenir los feminicidios. Las organizaciones independientes han denunciado la falta de un marco legal que tipifique el feminicidio como un delito específico y la ausencia de protocolos de protección para las mujeres en riesgo. La inacción del gobierno ha llevado a que las comunidades y grupos feministas se organicen para visibilizar y denunciar estos crímenes.
