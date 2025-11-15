Muere madre de 28 años a manos de su expareja en La Güinera

Vídeos relacionados:

La comunidad de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, se encuentra consternada tras la muerte de Diosdeisis Sandoval Dama, una joven de 28 años y madre de una niña pequeña, reconocida y querida en su barrio.

La información fue confirmada por Niover Licea a través de su canal "Nio Reportando un Crimen" y por múltiples testimonios en redes sociales.

Según vecinos y testigos, el agresor, identificado como Antonio Ferrer "Tony" y conocido en el barrio por ser hijo de una mujer apodada "La Muda", atacó a Diosdeisis con una puñalada en la ingle, causando una herida fatal.

Un adulto mayor que intentó intervenir fue golpeado con piedras, quedando incapacitado para continuar auxiliando a la víctima.

A pesar de los esfuerzos, Diosdeisis falleció en el lugar.

Hasta el momento, no se tienen datos confirmados sobre el paradero del agresor, ni si ha sido detenido o se encuentra siendo buscado activamente.

La comunidad exige justicia inmediata y protección ante la creciente violencia que golpea a las mujeres en Cuba.

El caso se suma a la alarmante lista de feminicidios en Cuba

Diosdeisis se convierte en una víctima más de lo que los reportes independientes señalan como un preocupante repunte de feminicidios en la isla.

Este sería el feminicidio número 41 en lo que va de año. Las autoridades cubanas, sin embargo, no han ofrecido estadísticas oficiales ni mecanismos de protección efectivos para las mujeres.

El dolor de una comunidad que clama justicia

En redes sociales, familiares y amigos han expresado su indignación y tristeza.

La usuaria Yenisleydis Fuste escribió: "La vida fue injusta nuevamente y arranca de los brazos de una familia a una madre joven llena de vida. Diosdeisis Sandoval Dama, te recordaré siempre, amiga. Qué pena para tu niña, que es la que más sufrirá no verte más. Qué muerte más negra tuviste".

También Real Odett Hernández, amiga de la víctima, reflexionó sobre la gravedad de la violencia de género: "El feminicidio aniquila y rompe familias. Vivimos en un mundo de pena y desgracias. Por eso, mujer, abre los ojos: si estás con un hombre que te maltrata, busca ayuda; no te quedes ahí. Es muy triste perder vidas por estos motivos. Exigimos justicia para las víctimas".

La tragedia de Diosdeisis Sandoval Dama evidencia la vulnerabilidad de las mujeres cubanas frente a la violencia machista y la urgencia de medidas efectivas para prevenir más pérdidas.

Mientras la comunidad llora y exige justicia, la pregunta sobre la seguridad y protección de las mujeres en Cuba sigue sin respuesta.