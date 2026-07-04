CTE Antonio Guiteras parada durante 48 horas por «enfriamiento» : «¿Cuándo se calentó?»

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta de generación eléctrica de Cuba, anunció este sábado en sus redes sociales que permanecerá detenida durante 48 horas en un «proceso de enfriamiento» antes de que los técnicos puedan acceder a la avería, identificarla y repararla.
El anuncio, publicado en la página oficial de la CTE en Facebook, desató una avalancha de comentarios irónicos y furiosos de ciudadanos cubanos que cuestionan que la planta haya llegado a calentarse siquiera.
«¿Cuándo se calentó?», preguntó un usuario con sarcasmo. Otro fue más directo: «Es la que menos trabaja y es la que más demora enfriando. Aflojen, que el pueblo ya no les cree una.»
Un tercero apuntó al problema de fondo: «La verdad que no sé cómo esos trabajadores tienen deseos de trabajar sabiendo que lo que van a hacer es por gusto, porque la central no lleva una curita, lleva un mantenimiento capital. Todo lo demás es en vano, ya no da más.»
La Guiteras abandonó el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el viernes a las 06:58 horas, apenas cuatro días después de haber sido reincorporada el 29 de junio.
Se trata de su salida número 17 en lo que va de año y la quinta consecutiva por fallo en el economizador de la caldera, el componente más deteriorado de la instalación.
El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque, explicó que una sustitución completa del economizador es inviable en este momento: «No se trata de que no contemos con las tuberías necesarias y la posibilidad de conformarlas, sino que es una intervención que tomaría varios días y, hoy, 200 megavatios deciden.»
El plan inmediato contempla retomar la inspección de la caldera el domingo por la mañana y estima la reparación en hasta seis días contados desde las 6:00 a.m. del viernes.
El deterioro estructural de la planta explica la ironía de los cubanos. El economizador acumula 38 años de explotación continua en un ambiente de alta corrosión, con daños en más de 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura pendientes.
Los especialistas calculan que una intervención integral requeriría una parada de al menos 180 días, algo que las autoridades han postergado de forma reiterada. La instalación no recibe un mantenimiento capital desde 2010.
La reacción ciudadana en Facebook reflejó también una lectura más amplia de la crisis. «El problema no es la termoeléctrica, tristemente famosa. Son las otras nueve que se encuentran fuera de servicio por diferentes causas. La Guiteras podría entrar en mantenimiento si no fuera porque el resto de los bloques generadores también están fuera de servicio», escribió otro usuario.
Y uno más resumió el estado del sistema eléctrico con una imagen brutal: «Muerte neurológica y el SEN en infarto masivo, y el sufrimiento del pueblo creciendo desmedidamente.»
La nueva avería agravó el déficit eléctrico nacional hasta 2,206 MW, a solo dos megavatios del récord histórico de 2,208 MW registrado el 25 de junio.
Al 4 de julio hay 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio en Cuba, y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.
Los apagones alcanzan entre veinte y treinta horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en Matanzas, donde la propia Guiteras está ubicada.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió el mantenimiento capital de la planta para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y lo volvió a anunciar en abril de 2026 sin fijar fecha concreta.
Mientras tanto, los cubanos siguen esperando, con la misma pregunta que resume la desesperanza: «Es más el tiempo que dura enfriándose que el que está en línea.»
Preguntas frecuentes sobre la situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras está en proceso de enfriamiento?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras está en proceso de enfriamiento para que los técnicos puedan acceder a la caldera y realizar las reparaciones necesarias. Este proceso es necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores y el éxito de las reparaciones. La planta ha estado fuera de servicio varias veces este año debido a fallos recurrentes en su economizador.
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¿Qué problemas estructurales enfrenta la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras enfrenta problemas estructurales debido a un economizador deteriorado y una falta de mantenimiento capital desde 2010. El economizador ha acumulado daños significativos, con más de 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura pendientes de reparación. La planta requiere una intervención integral que ha sido postergada repetidamente por las autoridades.
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¿Cómo afecta la situación de la Guiteras al sistema eléctrico de Cuba?
La situación de la Guiteras agrava significativamente el déficit eléctrico de Cuba, que ya enfrenta una crisis energética sin precedentes. Con la planta fuera de servicio, el déficit eléctrico nacional alcanza niveles históricos, lo que se traduce en apagones prolongados en diversas regiones del país. La falta de mantenimiento de la Guiteras y la paralización de otras centrales por falta de combustible exacerban la situación.
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¿Cuál es el plan para reparar la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
El plan inmediato para reparar la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras incluye inspeccionar la caldera y sustituir los conductos defectuosos en un plazo estimado de seis días. Sin embargo, los especialistas señalan que se necesita una intervención integral de al menos 180 días para resolver los problemas estructurales de fondo, una medida que el gobierno ha pospuesto reiteradamente.
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¿Qué impacto tiene la crisis energética en la población cubana?
La crisis energética en Cuba impacta gravemente a la población con apagones que pueden durar entre veinte y treinta horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en Matanzas. Esta situación ha generado descontento social, manifestaciones y un escepticismo generalizado hacia las promesas gubernamentales de mejorar el sistema eléctrico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.