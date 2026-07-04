CTE Antonio Guiteras parada durante 48 horas por «enfriamiento» : «¿Cuándo se calentó?»

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta de generación eléctrica de Cuba, anunció este sábado en sus redes sociales que permanecerá detenida durante 48 horas en un «proceso de enfriamiento» antes de que los técnicos puedan acceder a la avería, identificarla y repararla.

El anuncio, publicado en la página oficial de la CTE en Facebook, desató una avalancha de comentarios irónicos y furiosos de ciudadanos cubanos que cuestionan que la planta haya llegado a calentarse siquiera.

«¿Cuándo se calentó?», preguntó un usuario con sarcasmo. Otro fue más directo: «Es la que menos trabaja y es la que más demora enfriando. Aflojen, que el pueblo ya no les cree una.»

Un tercero apuntó al problema de fondo: «La verdad que no sé cómo esos trabajadores tienen deseos de trabajar sabiendo que lo que van a hacer es por gusto, porque la central no lleva una curita, lleva un mantenimiento capital. Todo lo demás es en vano, ya no da más.»

La Guiteras abandonó el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el viernes a las 06:58 horas, apenas cuatro días después de haber sido reincorporada el 29 de junio.

Se trata de su salida número 17 en lo que va de año y la quinta consecutiva por fallo en el economizador de la caldera, el componente más deteriorado de la instalación.

Captura de Facebook

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque, explicó que una sustitución completa del economizador es inviable en este momento: «No se trata de que no contemos con las tuberías necesarias y la posibilidad de conformarlas, sino que es una intervención que tomaría varios días y, hoy, 200 megavatios deciden.»

El plan inmediato contempla retomar la inspección de la caldera el domingo por la mañana y estima la reparación en hasta seis días contados desde las 6:00 a.m. del viernes.

El deterioro estructural de la planta explica la ironía de los cubanos. El economizador acumula 38 años de explotación continua en un ambiente de alta corrosión, con daños en más de 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura pendientes.

Los especialistas calculan que una intervención integral requeriría una parada de al menos 180 días, algo que las autoridades han postergado de forma reiterada. La instalación no recibe un mantenimiento capital desde 2010.

La reacción ciudadana en Facebook reflejó también una lectura más amplia de la crisis. «El problema no es la termoeléctrica, tristemente famosa. Son las otras nueve que se encuentran fuera de servicio por diferentes causas. La Guiteras podría entrar en mantenimiento si no fuera porque el resto de los bloques generadores también están fuera de servicio», escribió otro usuario.

Y uno más resumió el estado del sistema eléctrico con una imagen brutal: «Muerte neurológica y el SEN en infarto masivo, y el sufrimiento del pueblo creciendo desmedidamente.»

La nueva avería agravó el déficit eléctrico nacional hasta 2,206 MW, a solo dos megavatios del récord histórico de 2,208 MW registrado el 25 de junio.

Al 4 de julio hay 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio en Cuba, y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.

Los apagones alcanzan entre veinte y treinta horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en Matanzas, donde la propia Guiteras está ubicada.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió el mantenimiento capital de la planta para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y lo volvió a anunciar en abril de 2026 sin fijar fecha concreta.

Mientras tanto, los cubanos siguen esperando, con la misma pregunta que resume la desesperanza: «Es más el tiempo que dura enfriándose que el que está en línea.»